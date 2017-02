Unfall in Bad Neustadt: 79-Jähriger verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 15.000 Euro und einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagnachmittag in Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld (Unterfranken).



Ein 79-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw von Hohenroth kommend in Richtung Verkehrskreisel beim Autohaus Vorndran, berichtet die Polizei. Im Verlauf einer Linkskurve geriet er in das Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.



Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und dieser musste durch die Firma Katzenberger abgeschleppt werden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.