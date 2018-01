Unfall auf B279 fordert weiteres Todesopfer: 58-Jährige erliegt ihren Verletzungen

In der Nacht zum Samstag erreichte die Polizei die Nachricht, dass nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B279 nun auch die 58-jährige Unfallbeteiligte ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Die Frau aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld verstarb in einem Würzburger Krankenhaus. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen.Ein 31-Jähriger war dem Sachstand nach mit seinem Peugeot in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden BMW kollidiert. Der Peugeot-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die schwer verletzte 58-Jährige, die am Steuer des BMW gesessen war, wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen.Die Ärzte kämpften in den folgenden Stunden und Tagen vergeblich um das Leben der Frau. In der Nacht zum Samstag wurde schließlich bekannt, dass die 58-Jährige drei Tage nach dem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen erlegen ist.Nach wie vor ist unklar, warum der 31-Jährige in den Gegenverkehr geraten war. Die Ermittlungen diesbezüglich, in die auch ein Sachverständiger mit eingebunden ist, dauern noch an.