Spätschicht in der Kirche

von MARION ECKERT

In den Wochen vor dem Osterfest bietet Pfarrer Dr. Andreas Krefft jeden Mittwochabend eine Spätschicht-Andacht zu einem anderen Themenschwerpunkt an. Um die Themen "wagen", "erkennen" und "zweifeln" ging es in den ersten drei Spätschicht-Andachten.

Die Spätschicht-Andachten sollen Gelegenheit bieten, in mitten des Alltags, nach dem Einkaufen oder der Arbeit in der Kirche inne zu halten und die Sorgen des Tages zur Seite zu legen. Am 5. April findet die nächste Spätschicht-Andacht um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt. Es wird um das Thema "Handeln" gehen, außerdem wird auch ein Bußgottesdienst angeboten.

Marion Eckert