Selfmarketing und Konzepterstellung

Zum vierten Mal veranstalten die BBV-Landfrauen Rhön-Grabfeld eine Fachtagung, diesmal am Freitag, 10. Februar, in Sulzfeld, und haben neben frauenspezifischen Themen auch eine Besichtigung eingeplant.



Bei einem Pressetermin wies Kreisbäuerin Margit Ziegler auf die Umbenennung hin: Statt "Landfrauen" werden nun "Frauen im ländlichen Raum" angesprochen, was darauf hinweist, dass alle interessierten Frauen (und auch Männer) aus der Region, auch wenn sie keine Bäuerinnen sind, zu der Tagung eingeladen sind.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Frauen zu stärken, sie bei der Persönlichkeitsbildung zu unterstützen und mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln", sagte die Kreisbäuerin. Dazu gehört das selbstsichere Auftreten, das frau erlernen kann.

Passend dazu heißt der erste Vortrag von Claudia Graser um 10 Uhr "Wie frau sich in sieben Schritten selbstsicher präsentiert: Selfmarketing für Frauen". Zunächst starten jedoch die Teilnehmerinnen mit einem gemeinsamen Frühstück ab 9 Uhr in der "Guten Stube" entschleunigt in den Tag und gehen dann nach nebenan, ins Haus des Gastes, wo Vorträge und Mittagessen stattfinden.

Claudia Graser, Unternehmensberaterin für Stressmanagement und Kommunikation, ist auch Heilpraktikerin (Psychotherapie). Sie gibt hilfreiche Tipps, wie die traditionelle, anerzogene weibliche Bescheidenheit abgelegt und die eigene Persönlichkeit positiv dargestellt werden kann, ohne dabei als "Hochstaplerin" wahrgenommen zu werden.

Um 12.30 Uhr ist das Mittagessen eingeplant, anschließend referiert um 14 Uhr Rebecca Gundelach zum Thema "Von der Idee zum fertigen Projekt". Sie ist Gründer-Coach vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und informiert über Möglichkeiten den eigenen Betrieb zu optimieren, Fördermöglichkeiten auszuloten und einen Businessplan zu erstellen.

Am Ende der Tagung geht es in die Praxis: Um 15.30 Uhr führt Schreinermeister Matthias Fahl in Leinach durch das von ihm erstellte 1. Fränkisch-bayerische Schäferwagenhotel und erläutert sein Konzept, durch das der Aufenthalt in der Natur zu einem echten Erlebnis wird. Mit Kaffee und Kuchen in der Jägerstube wird die Veranstaltung abgeschlossen.

Die Tagungen sollen jedes Jahr im Gebiet einer anderen Allianz stattfinden, informiert Kreisbäuerin Ziegler. Es werden dann vor Ort jeweils positive Beispiele von Unternehmen oder Konzepten vorgestellt.

Die Anmeldungen für die Tagung nimmt der BBV Bad Neustadt entgegen unter Tel.: 09771/62100. vos