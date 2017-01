Schwimmbad Bad Neustadt: Unbekannter filmt Frau beim Umziehen

Am Sonntagabend wurde die Polizei in ein Schwimmbad in Bad Neustadt gerufen, weil eine Frau beim Umziehen gefilmt wurde, wie die Polizei berichtet.



Gegen 18.11 Uhr befand sich die 30-jährige Frau in der Sammelumkleidekabine im Schwimmbad in der Mühlbacher Straße und zog sich nach dem Schwimmen an. Plötzlich bemerkte sie ein schwarzes Handy unter dem Schlitz der Umkleidekabine, mit dem sie beim Umziehen gefilmt wurde.



Als der unbekannte Täter bemerkte, dass er entdeckt worden war, entfernte er sich schnell. Die Suche nach dem Täter mit dem Schwimmbad-Personal verlief negativ. Anhand der Überwachungskamera konnte eine verdächtige Person ausgemacht werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.