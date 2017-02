Rucksäcke mit viel Inhalt

von MARION ECKERT

Im Jahr 2016 feierte das Unesco-Biosphärenreservat seinen 25-jährigen Geburtstag. Länderübergreifend gab es 58 Highlight-Veranstaltungen und zu jeder Veranstaltung spendete der jeweilige Gastgeber ein Souvenir für den "Grünen Jubiläumsrucksack". Die Rhöner Bevölkerung und alle Interessierten waren aufgerufen, mindestens fünf Souvenirs aus den Veranstaltungen zu benennen.



Unter allen Teilnehmern wurden die Gewinner der "Rucksack-Souvenirs" ausgelost. Gewonnen haben Bärbel Ehlert (Thüringen), Kerstin Seegräber (Hessen) und Monika Warmuth (Bayern). Zum Abschluss des Jubiläumsjahres zogen die Verwaltungsstellenleiter des Biosphärenreservats Rhön, Karl-Friedrich Abe (Thüringen), Torsten Raab (Hessen) und Michael Geier (Bayern) zusammen mit dem Vorsitzenden des Vereins Natur- und Lebensraum Rhön, Dr. Hubert Baier, Bilanz. Die 58 Veranstaltungen des gemeinsamen Highlight-Jahresprogramms waren gut besucht und spiegelten die Vielfalt der Themen des Biosphärenreservats wieder, waren sich die Herren einig. Sie erinnerten an die Aktionstage, Führungen, Diskussionsforen, Ausstellungen und Fortbildungsveranstaltungen, aber auch Feste und Märkte im Jahr 2016. Eine der größten Veranstaltungen war das Bundes-Juniorranger-Treffen in Hammelburg im Mai. Rund 300 Kinder und Jugendliche sowie 97 Betreuer aus 22 Großschutzgebieten Deutschlands waren auf dem Zeltplatz Schloss Saaleck bei Hammelburg zu Gast.

Die meisten Besucher kamen zu den Großveranstaltungen, wie etwas den Naturerlebnistagen auf dem Weidberg, dem Rhöner Wurstmarkt in Ostheim, dem Milch- und Honigmarkt in Gersfeld oder zum Stadtfest in Hammelburg, wo sich die Dachmarke Rhön, der Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön mit einem eigenen Stand und einer Natur-Stadtführung für Kinder am Programm beteiligten.

Aber auch die kleineren Formate, wie Fachvorträge oder Führungen erfreuten sich regen Zuspruchs. So war die Fahrt durch die Kernzonen im Landkreis Bad Kissingen ausgebucht und soll in diesem Jahr wiederholt werden. Etwas ganz Neues war das erste Rhöner Eat-In, ein Mitbring-Picknick am Wasserspielplatz in Bischofsheim, zu dem jeder Teilnehmer etwas Selbstgemachtes aus Rhöner Zutaten dabei hatte. So ein vielfältiges Programm wäre allerdings ohne das Mitwirken zahlreicher Freunde und Partner des Biosphärenreservats undenkbar gewesen, dankten die drei Verwaltungsstellenleiter. Neben tollen Veranstaltungen trugen sie auch mit ihren Souvenirs für den Jubiläumsrucksack dazu bei, dass viele tolle Momente des Jahrs unvergesslich bleiben.

Da die vielen Erinnerungsstücke gar nicht mehr in einen Rucksack passten, wurden sie auf drei Rucksäcke aufgeteilt. Julia Rösch, die Ideengeberin für den grünen Jubiläumsrucksack, freute sich, dass die Aktion sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Verantwortlichen von Veranstaltungen so gut an kam. Zu den verlosten Souvenirs zählten ein Erbsbär aus Oberkatz, Fotopostkarten, Ökoapfelschaumwein, Anzündholz, Waldhimbeergeist, Rhönkracher, Arche-Rhön-Tassen, Honig, Wein, Apfel-Dessertwein, Wanderführer, Hausmacher Leberwurst und viele weitere Leckereien und interessante Unikate.

Zeitgleich mit dem Biosphärenreservat feierte auch der Verein Natur- und Lebensraum ein 25-jähriges Bestehen. Dr. Baier erinnerte an die Feierlichkeiten in Schenklengsfeld und die Bedeutung des Vereins für die Region. Marion Eckert