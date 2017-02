Richtiges Zitat

von ELISABETH ASSMANN

In der Ausgabe vom 22. Februar, Titelseite, zum Thema Nationalpark Rhön, "Frieden schließen mit der wilden Natur" wurde ein Zitat nicht vollständig wiedergegeben. Hier das korrekte Zitat von Ingo Queck, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bund Naturschutz-Kreisgruppe Bad Kissingen zur Biologischen Vielfalt und Wertigkeit der Rhön im Rahmen der Diskussion um einen dritten bayerischen Nationalpark "Sucht man auf der Karte des Bundesamtes für Naturschutz nach den Hotspots der biologischen Artenvielfalt in Deutschland, dann findet man die Rhön, nicht aber die Wälder, die noch in der Diskussion sind." Links zum Thema: www.biologischevielfalt.bfn.de/hotspots_karte.html oder www.biologischevielfalt.bfn.de/hotspots_kurzbeschreibungen.html