Partner rund um den Strom

von PR-REDAKTION

Gut besucht war die Betriebsversammlung im Hause der Überlandwerk Rhön GmbH in Mellrichstadt. Rund 180 aktive und ehemalige Mitarbeiter des kommunalen Stromversorgers aus Bayern, Hessen und Thüringen nutzten die Gelegenheit für einen Rückblick auf das Jahr 2016 und einen Ausblick auf 2017.



Der Aufsichtsratsvorsitzende, Landrat Thomas Habermann aus Bad Neustadt, betonte, dass die Rhöner Bevölkerung im Überlandwerk mit seinen Mitarbeitern einen zuverlässigen Partner rund um alle Fragen des Stroms habe.

Einführend berichtete der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Stumpf über die Arbeit des Betriebsrates sowie der Jugendvertretung mit den Auszubildenden im vergangenen Jahr. Dabei würdigte er die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und der Belegschaft.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Landrat Thomas Habermann, dankte in seinem Grußwort für die hervorragende Arbeit zum Wohle des Unternehmens und unterstrich, wie wichtig das kommunale Überlandwerk für die Region sei. Alle Mitarbeiter sorgten dafür, dass das Überlandwerk als zuverlässiger Partner in den Bereichen der Stromversorgung wie auch der Elektroinstallation gesehen werde.

Geschäftsführer Helmut Grosser berichtete über die Aktivitäten des abgelaufenen Geschäftsjahres. Stellvertretend für viele Projekte nannte er den Neubau des Schalthauses "Umspannwerk Nordheim" mit Gesamtkosten von rund zwei Millionen Euro. Damit ist ein weiterer Meilenstein für die zukünftige Versorgung gesetzt worden. Weiterhin wurden Verkabelungsmaßnahmen vorgenommen sowie Transformatorstationen renoviert oder gebaut. "Solche Projekte tragen in der Zukunft zur sicheren Stromversorgung in unserer Region bei und machen das Netz fit für die Anforderungen im Zuge der Energiewende."

Im Jahr 2017 sollen wieder rund 4,6 Millionen Euro zum Erhalt und Ausbau der Netzanlagen beitragen, womit das Unternehmen seinem stetigen Investitionsniveau treu bleibt. Auch in den weiteren Geschäftsfeldern sei man gut aufgestellt.

Im Rahmen der Betriebsversammlung wurden Mitarbeiter für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Unternehmen geehrt.

So können Ute Lindner aus Tann, Marion Zirk aus Wollbach, Ingo Habig aus Simmershausen, Joachim Schreiber aus Jüchsen und Hartmut Kaiser aus Henneberg auf 25 Jahre Tätigkeit im Überlandwerk blicken.

Nach langjährigem Wirken in den Ruhestand verabschiedet wurden Elmar Kessler aus Simmershausen, Peter Masur aus Hendungen und Wilhelm Stephan aus Bischofsheim nach jeweils über 48 Jahren Betriebszugehörigkeit.

Hartmut Fritsch aus Bad Neustadt war über 43 Jahre sowie Otto Reder aus Unterweißenbrunn über 31 Jahre im Überlandwerk tätig.

Landrat Thomas Habermann, der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Stumpf und der Geschäftsführer Helmut Grosser dankten den Jubilaren und Ruheständlern für die langjährige Betriebstreue und den pflichtbewussten und immer zuverlässigen Einsatz für "ihr" Überlandwerk.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.uew-rhoen.de oder unter Tel.: 09776/61-0.