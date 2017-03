von PR-REDAKTION

Die Veranstaltung Braveheart Battle bescherte dem nurona Pflegezentrum Hammermühle nur Gewinner: Thomas Fink, Azubi zum Altenpfleger, Wolfgang Schleicher, Wohnbereichsleiter, Johannes Schuhmacher, FSJler bei nurona und Sarah Löber, Mitarbeiterin im Hausservice, stellten sich den Herausforderungen.



24 Masterchief-Kilometer und 32 Stationen mit Hindernissen hielt der Lauf für die Teilnehmer bereit. Jeder der vier Läufer hat das Ziel, das er sich persönlich gesetzt hatte, auch erreicht.

Eines der vielen Hindernisse, der sogenannte Ice River I, befand sich am direkt am Grundstück des nurona Pflegezentrums Hammermühle in der Brend. Ein Stück über dem Bach waren schwarze Netze befestigt, unter denen die Teilnehmer auf dem Bauch robbend den eiskalten Bach durchqueren mussten. Gespannt warteten Kollegen und Bewohner darauf, dass ihre vier Helden das Hindernis passieren.

Überbrückt wurde die Zeit bei einem gemütlichen kleinen Grillfest in der Gartenanlage des Pflegezentrums. Zum Aufwärmen gab es Glühwein und heißen Orangensaft.





Wikinger und Indianer



Es gab viel zu sehen, denn wie jedes Jahr kostümierten sich einige der Läufer. Vom Wikinger, über Schottenrockträger und männliche Ballerinen bis zum Indianer waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die nurona Läufer trugen bedruckte Jacken mit dem Schriftzug "Für unsere Bewohner", die im Vorfeld von den Bewohnern begeistert signiert wurden. "Das war Wahnsinn. Ich bin sehr stolz auf unser Team. Das haben sie super gemacht", freut sich Pflegedienstleitung Claudia Rumann.