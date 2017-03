Note 1,0: Staatspreis für Siemens-Auszubildende

von PR-REDAKTION

Für ihre herausragenden schulischen Leistungen in ihrer Ausbildung zur Industriemechanikerin wurde Anna Kirchner aus Stangenroth mit dem Staatspreis ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt in Bad Neustadt erhielt sie aus der Hand des stellvertretenden Landrates Josef Demar den Staatspreis der bayerischen Landesregierung. "Solche Leute werden in unserem Land und im Landkreis gebraucht", stellte Demar fest und überreichte Geldpreise und Urkunden. "Anna Kirchner die ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin bei der Siemens AG in Bad Neustadt an der Saale absolvierte, hat diese Auszeichnung absolut verdient. Bei ihr hat man immer wieder die Leidenschaft für ihren Ausbildungsberuf gespürt, die solche Leistungen auch erst ermöglichen", so der Ausbildungsleiter Helmut Hornung. Er freute sich ganz besonders über die Verleihung des Staatspreises an seine ehemalige Auszubildende, unter anderem, "weil Frau Kirchner damit bewiesen hat, dass man als Frau auch in sogenannten Männerberufen" sehr erfolgreich sein kann. Auf dem Foto (von links) Berufsschulleiter Kurt Haßfurter, Ausbilder Uwe Werner, Martin Lang (Preisträger FTE), Anna Kirchner (Preisträgerin Siemens AG) Ausbildungsleiter Helmut Hornung und stellvertretender Landrat Josef Demar. Foto: PR