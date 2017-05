Neue Karte für Entdecker

von MARION ECKERT

Die Region rund um den Kreuzberg hat für Gäste und Einheimische jede Menge zu bieten. Die Kreuzbergallianz hat viele dieser Angebote und Besonderheiten in einer Entdeckerkarte zusammen getragen. Nun wurde diese Karte grundlegend überarbeitet und aktualisiert.



Auch diesmal stellen sich wieder viele Qualitätsbetriebe aus der Kreuzbergregion mit ihren regionaltypischen Angeboten vor. Gastronomen, die mit regionaler Küche punkten, Übernachtungsbetriebe und Wanderhütten sind ebenso vertreten wie Vermarkter von Rhöner Produkten, Maler, Holzbildhauer, Holzbildhauer und Brennereien.

Auf der Karteninnenseite findet sich eine grafisch gestaltete Übersicht der Kreuzbergregion, auf der es vieles zu entdecken gilt. Attraktive Ausflugsziele sowie Adressen für geführte Wanderungen, Mountainbike-Strecken, Ballonfahren, Reiten, Schwimmen, Wintersport und Camping sind hier aufgeführt. Aber auch Kunst- und Kulturinteressierte kommen in der Kreuzbergregion auf ihre Kosten, beispielsweise im Kunstanger in Langenleiten, dem Ausstellungspavillon in Sandberg, dem Holzskulpturenweg in Bischofsheim oder dem Deutschen Tabakpfeifenmuseum in Oberelsbach.

Mitgliedsbetriebe der Dachmarke Rhön sind mit dem Qualitätssiegel Rhön eigens gekennzeichnet, sie gelten als vorbildlich regional wirtschaftende Erzeuger und Vermarkter von Lebensmitteln, dazu gehören auch Gastronomie- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Gemeinden der Kreuzbergallianz stellen sich mit ihren touristisch bedeutsamen Einrichtungen und ihren Veranstaltungshöhepunkten vor. Bischofsheim mit dem Altweiberfasching, dem Missio-Camp und dem Hüttenfest auf der Gemündener Hütte, der Markt Oberelsbach mit der Rhöner Maskenfastnacht, dem Bauernmarkt sowie dem Rhöner Weideabtrieb, die Gemeinde Sandberg mit dem Weihnachtsmarkt in Langenleiten, dem Clubfest in Schmalwasser und dem Sandberger Fest "Der Berg ruft", die Gemeinde Schönau mit den Elferratssitzungen der Schönauer Fosenöchter, dem Bierkellerfest und dem Saalemusicum sowie der Markt Wildflecken mit dem Marktfest in Oberbach, den Volkswandertagen im Truppenübungsplatz und dem Tag der Region im Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Schwarzen Berge."

Nicht vergessen werden darf der Kreuzberg mit seiner Jahrhunderte alten Tradition als Wallfahrtsort und den weiteren attraktiven Freizeitangeboten um den 928 Meter hohen Gipfel als höchsten Anziehungspunkt der Region, sowie dem Bruder-Franz-Haus als Ort der Kultur, Kunst und Spiritualität.

Die neue Entdeckerkarte der Kreuzbergallianz hat ein handliches Format, sie passt in jede Westentasche und kann so auch bequem bei Wanderungen und Ausflügen mitgenommen werden.

Die Vorsitzende der Kreuzbergallianz Oberelsbachs Bürgermeisterin Birgit Erb freute sich über die Neugestaltung der Entdeckerkarte. "Die Karte soll unseren Gästen und Einheimischen Lust auf unsere Region machen. Sie können in der Kreuzbergregion einiges kennen lernen und so manches Neues entdecken." Erb hofft, dass die Karte von den Gästen und Einheimischen gut angenommen und rege genutzt wird.

Die Karte ist mit einer Auflage von 5.000 Stück erschienen und wird unentgeltlich an die Besucher und Einheimischen der Kreuzbergregion abgegeben. Erhältlich ist sie in den Gemeinden der Kreuzbergallianz, der Touristinformation Bischofsheim, dem Haus der Lange Rhön (Oberelsbach), dem Haus der Schwarzen Berge (Oberbach), dem Bruder-Franz-Haus (Kreuzberg) sowie den beteiligten Betrieben und der Geschäftsstelle der Kreuzbergallianz im Bischofsheimer Rathaus. me