Nach Polizeieinsatz an Hohenrother Schule: Psychologen betreuen Schüler

Schulpsychologen betreuen Schüler und Lehrer



Wie die Polizei bereits am Donnerstagnachmittag berichtete, ist es an einer Schule im unterfränkischen Hohenroth zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Ein Jugendlicher hatte auf einem Balkon mit einer "Softair-Waffe" hantiert und dabei offenbar auch in Richtung des Pausenhofes gezielt.Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und traf gefahrenabwehrende Maßnahmen. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt und es wurde veranlasst, dass die Schüler das Schulgebäude bis auf Weiteres nicht verlassen. Die Maßnahmen seien in enger Absprache und guter Zusammenarbeit mit der Schule getroffen worden, gib t die Polizei bekannt und bedankt sich bei allen Bediensteten der Irena-Sendler-Schule für den reibungslosen Ablauf während des Polizeieinsatzes.Nachdem der tatverdächtige Jugendliche nach Aufforderung das Wohnhaus verlies, räumte er ein, mit einer "Softair-Waffe" auf dem Balkon hantiert zu haben. In den Wohnräumen wurden auch mehrere derartige Waffen sichergestellt. Der Tatverdächtige selbst ist kein Schüler der Irena-Sendler-Schule.Inzwischen steht fest, dass zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und Schüler bestand.Durch die Schulleitung wurde in Erfahrung gebracht, dass bedingt durch den Polizeieinsatz das Sicherheitsgefühl bei einigen Schülerinnen und Schülern durchaus beeinträchtigt ist. Aus diesem Grund hat die Schule das Kriseninterventions- und Bewältigungsteam Bayerischer Schulpsychologen (KIBBS) angefordert.Seit Freitagmorgen wurde in der Irena-Sendler-Schule mit dem gesamten Kollegium und den Mitarbeitern von KIBBS daran gearbeitet, das Sicherheitsgefühl wieder herzustellen.