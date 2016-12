Mit dem Biber leben lernen

"Die Biber werden bei uns dauerhaft heimisch sein", bestätigte der Diplom-Biologe Uli Meßlinger, der auf Einladung des Bund Naturschutz einen Vortrag zum Thema "Der Biber - Landschaftsgestalter im Spannungsfeld zwischen Naturschutz, Gewässerschutz und Landnutzung" hielt. Wie Biber die Landschaft verändern, zeigt sich beispielsweise zwischen Bad Königshofen und Großeibstadt, wo an der Saale drei Reviere vorhanden sind, oder am Haubach Richtung Aubstadt, wo es vier bewohnte Reviere gibt.



Meßlinger berichtete von dem "Medienstar", der ständig für negative Schlagzeilen sorgt. Mit Wildschweinschäden könnte man ebenso viele Artikel ausfüllen - aber Schäden, die das größte Nagetier Europas produziert, seien neu und deshalb interessanter. Der Biologe nahm ganz klar Stellung dazu: Es dürfe nicht sein, dass die Landwirte am Ende die Zeche zahlen. Sie müssen entschädigt werden, dafür gibt es in Bayern den "Biberfonds". Es können auch Uferstreifen entlang der Gewässer mit Hilfe von Förderprogrammen eingerichtet werden und es können Uferstreifen aufgekauft und den Tieren überlassen werden. Diese bewegen sich hauptsächlich in der Nähe ihres Gewässers und renaturieren Flussläufe besser als ein Mensch es könnte.

Meßlinger hat durch jahrelange Beobachtungen und Kartierungen nachgewiesen, dass die fleißigen Biber eine echte Schlüsselart sind. Wo sie Dämme, Burgen, Transportgräben, Rutschbahnen ins Wasser, Nahrungsflöße und Totholz produzieren, vermehren sich Insekten, Fische, Amphibien, Vögel bis hin zum Schwarzstorch. Die Artenvielfalt steigt, die Biberseen bieten in Trockenzeiten ein letztes Refugium, durch die Wasserzurückhaltung steigt auch der Grundwasserspiegel. Vom Aussterben bedrohte Libellenarten tauchen wieder auf - "Biberschutz gilt nicht nur dem Biber", machte Meßlinger klar.

Zum Glück bewohnen die vegan lebenden Tiere oft Gegenden, wo sie nicht stören. "Problembiber" seien eine "Bayerische Spezialität", sagte Meßlinger, auch deshalb, weil es in diesem Bundesland keine Vorschrift gibt, die das Bewirtschaften der Äcker bis nah ans Ufer verbietet. Gäbe es überall unbewirtschaftete Uferstreifen, wären die Konflikte zwischen den Nagern und den Landwirten geringer. In anderen europäischen Ländern sei der kostenfreie Landschaftsgestalter höchst willkommen.

Es gebe natürlich Fälle, in denen der Biberbeauftragte oder die Untere Naturschutzbehörde informiert werden müssen, weil die Schäden unverhältnismäßig sind.

Wegfangen oder gar töten darf nur mit behördlicher Genehmigung geschehen, denn der Biber steht mit seinen Bauten streng unter Naturschutz.

"Wir müssen lernen mit dem Biber zu leben", sagte der Referent. Regina Vossenkaul