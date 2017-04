Mit Feuerlöscher gespielt: Unbekannter löst Großeinsatz in Bad Neustadt aus

Am Samstagmorgen hatte gegen 02:15 Uhr ein noch unbekannter Täter bei einer Technoparty in der Industriestraße in Bad Neustadt unberechtigt einen Pulverfeuerlöscher benutzt. Dies berichtet die Polizei.



Mehrere Partygäste erlitten hierdurch Atemwegreizungen und wurden vor Ort durch eine Vielzahl von Rettungskräften behandelt. Zuvor ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es bei der Veranstaltung zu einem Gasleitungsleck gekommen ist und mindestens 1.000 Personen auf der Party sind.



Diese Mitteilung löste einen Großalarm aus wodurch eine Vielzahl von Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren Bad Neustadt und Brendlorenzen sowie Sanitätern vor Ort waren.



Glücklicherweise bestätigte sich die Mitteilung nicht und die Feuerwehren konnten nach Durchführung von Messungen wieder abrücken. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben. Hinweise sind erbeten bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt unter der Rufnummer 09771/6060.