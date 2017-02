Konvent wieder vollständig

von MARION ECKERT

Nun ist die klösterliche Gemeinschaft auf dem Kreuzberg wieder vollständig. Nach den Personalentscheidungen des Provinzkapitels im Sommer vorigen Jahres wurden die beschlossenen personellen Veränderungen in den vergangenen Monaten Zug um Zug umgesetzt.



Zunächst verließ der bisherige Guardian Pater Stanislaus Wentowski den Kreuzberg und ging ins Oberfränkische nach Vierzehnheiligen. Seine Verabschiedung fand Anfang Oktober statt. Nahtlos war der Übergang zu Pater Georg Andlinger, der als Hausvikar die Verantwortung für das Kloster ab Oktober übernahm und nun an den neuen Guardian Pater Martin Domogalla übergeben konnte. Zum 1. Februar kam Pater Martin zurück auf den Kreuzberg, wo er von 2010 bis 2014 schon einmal als Guardian tätig war, bevor er als Pfarradministrator die Pfarreiengemeinschaft "Maria im Sand, Dettelbach" übernahm. Mit ihm kam auch Pater Berthold Türffs aus Dettelbach als Seelsorger auf den Kreuzberg.

Zum Franziskanerkonvent auf dem Kreuzberg gehören nun neben dem Guardian Pater Martin Domogalla und Vikar Pater Georg Andlinger, die Seelsorger Pater Berthold Türffs und Pater Eberhard Sievers. Bruder Wolfgang Galler ist Mitarbeiter der Franziskaner-Klosterbetriebe und Bruder Ludwig Kiesl ist der Sakristan der Klosterkirche. me