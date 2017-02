Gemeinsam Kernwege ausarbeiten

Zwischen den Mitgliedsgemeinden der NES-Allianz ist längst klar, dass die Ausweisung von Kernwegen in den kommenden Jahren Priorität haben wird. Gemeint sind damit Wege und Straßen, die vor allem dem landwirtschaftlichen Verkehr im 21. Jahrhundert entsprechend ausgebaut sind oder werden sollen. In einer Infoveranstaltung will nun die NES-Allianz gemeinsam mit Landwirten, Bauernverband und Amt für Ländliche Entwicklung genau darstellen, wie der Ausbau der Kernwege in den nächsten Jahren vonstatten gehen soll.



Im Mai soll das fertige Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept der NES-Allianz vorgelegt werden. Einer der wichtigsten Punkte in dem Konzept wird die Ausarbeitung von land- und forstwirtschaftlichen Kernwegen sein, die dann bis Ende des Jahres erstellt und sobald als möglich in die Tat umgesetzt werden soll. "Aufgrund des Strukturwandels und des technischen Fortschritts, aber auch aufgrund der zunehmenden Bedeutung für den Bereich Freizeit und Tourismus haben sich die Anforderungen an die Wegefunktionen und -strukturen deutlich geändert", sagt der Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt, Bernhard Rösch. "Diese "ländlichen Kernwege" sollen geeignet sein, den landwirtschaftlichen Schwerlastverkehr aufzunehmen und zusammen mit den überörtlichen Straßen ein gemarkungsübergreifendes Haupterschließungssystem für die landwirtschaftliche Flur bilden", betont der Bürgermeister der Leitkommune der NES-Allianz, Georg Straub (Hohenroth).

Die Ausarbeitung des Kernwegekonzeptes wird obendrein wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Verwaltung für ländliche Entwicklung und der Technischen Universität München (TUM), wurde ein "Werkzeug zur landesweit flächendeckenden Analyse landwirtschaftlicher Transportbeziehungen in Bayern" entwickelt. Die Ergebnisse dieser Analyse geben Aufschluss, wie regionale Hof-Feld-Transportbeziehungen aussehen und welche Bedeutung einzelne Wegsegmente für die gemeindeübergreifende Erschließung landwirtschaftlicher Nutzflächen haben.

Um die Analyseergebnisse der TUM von Beginn an in einer Kernwegenetzplanung einzusetzen soll im Zuge der Planung in der Integrierten Ländlichen Entwicklung "NES-Allianz" ein Modellprojekt durchgeführt werden um dieses Werkzeug hinsichtlich seiner Einsetzbarkeit zu evaluieren. Dabei wird die TUM auch Landwirte befragen um die gerechneten Routen mit den realen Transportwegen zu vergleichen.

Das Gebiet der NES-Allianz als Untersuchungsraum für das Kernwegenetz hat eine Fläche von ca. 268 Quadratkilometern mit rund 40.000 Einwohnern. Die landwirtschaftliche Nutzfläche des Gebietes beträgt 14.365 Hektar, das sind rund 54 Prozent des Untersuchungsraums. Sie setzt sich im Wesentlichen aus ca. 88 Prozent Acker- und 12 Prozent Grünlandflächen zusammen. Die Qualitätsanforderungen an einen zukunftsfähigen ländlichen Kernweg sind klar definiert: Eine Tragfähigkeit von mindestens 11,5 Tonnen Achslast, eine 3,5 Meter breite, gebunden befestigte Fahrbahn mit beidseitig mindestens je 0,5 Meter befestigtem Seitenstreifen und einer geeigneten Wegentwässerung.

Die Bearbeitung des ländlichen Kernwegekonzeptes beginnt im März 2017 und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. In einer Versammlung der NES-Allianz und des Bayerischen Bauerverbandes am Donnerstag, 2. März um 19 Uhr in der Festhalle Heustreu wird den Landwirten das Vorhaben von Vertretern der NES-Allianz und des Bauernverbandes, des Amtes für ländliche Entwicklung Würzburg und der Technischen Universität München näher erläutert. Zu der Versammlung sind auch die wichtigsten Träger öffentlicher Belange eingeladen. Stefan Kritzer