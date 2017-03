Fasching in Bad Neustadt und Heustreu: Gewalt gegen Polizei und Feuerwehr

Alles andere als zufrieden ist die Polizei mit dem Ablauf der Faschingsveranstaltungen in und um Bad Neustadt an der Saale. Insbesondere die Gewaltbereitschaft von einzelnen Veranstaltungsteilnehmern gegenüber den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei habe deutlich zugenommen. "Starker und kollektiver Alkoholkonsum standen bei der Vielzahl der Umzüge stets im Vordergrund", teilte die Polizei mit.



Heustreu: Feuerwehrmann ins Gesicht geschlagen

Beim Faschingsumzug in Heustreu am vergangenen Samstag verzeichnete die Polizei insgesamt sieben Körperverletzungen und versuchte Körperverletzungen, ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, zwei Beleidigungen gegen Polizeibeamte, vier Verstöße gegen das BtMG und ein Verstoß gegen das Waffengesetz (Reizgasspray).



Ein 26-Jähriger schlug einem Feuerwehrmann, der an einer Absperrung stand, ins Gesicht. Auch hier war viel Alkohol im Spiel: der junge Mann hatte einen Alkoholwert von 2,54 Promille.



Zwei Polizisten in Bad Neustadt verletzt

Gewalt gegen Einsatzkräfte beschäftigte die Polizei auch am Sonntag in Bad Neustadt. Beim 20. Faschingsumzug "Neuscht bei Nacht" gab es mehrere Vorfälle von Körperverletzungen.



Nach Ende der Veranstaltung kam es im Bereich der Hohnstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 21-Jährigen aus Bad Neustadt, der mit einer zweiten unbekannten Person auf einen 16-Jährigen Flüchtling einschlug und eintrat. Ein Täter wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Der zweite Täter hat auf der Flucht ein Messer verloren. Die anschließend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.



Während die Kollegen dabei waren die Anzeige aufzunehmen kam ein 22-Jähriger aus Haßfurt hinzu und störte als Unbeteiligter vehement die polizeilichen Maßnahmen. Auch einem Platzverweis wollte er keine Folge leisten.



Schließlich wurde er von einem Kollegen aus dem Einsatzbereich geschoben, worauf dieser dem eingesetzten Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug.



Im Verlauf der Festnahme wurde ein weiterer Polizeibeamter verletzt, da der 22-Jährige sich erheblich wehrte. Die beiden Polizeibeamten mussten anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden.



Während des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter außerdem mehrmals von einem 16-Jährigen aus Bad Neustadt und einem 18-Jährigen aus Bad Königshofen beleidigt. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.