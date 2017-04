Exhibitionist in Bad Neustadt unterwegs

Ein Exhibitionist stand am Mittwoch gegen 11.40 Uhr in Bad Neustadt auf der Treppe zur Stadtmauer, Höhe VR-Bank, und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Eine junge Frau, die an dem Mann vorbeifuhr, verständigte die Polizei.



Trotz sofortiger umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr aufgegriffen werden.



Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Der Mann ist etwa 170 cm groß, dick, west-europäischer Typ, scheinbares Alter etwa 45 Jahre, mit braunem, glatten, dünnen Haarkranz. Er hat eine silberne runde Brille, trägt abgetragene minderwertige Kleidung, schwarze weite Stoffhose, schwarze Jacke mit Bündchen am Ärmel und Jackenbund. Insgesamt wirkte der Mann ungepflegt.