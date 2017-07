Drei Verletzte bei Unfall in Ostheim

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Mittwoch in Ostheim vor der Rhön drei Menschen verletzt.



Laut Polizei fuhr am frühen Nachmittag die Lenkerin eines Fiat-Sedic von Stockheim kommend Richtung Ostheim v.d.Rhön. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein Autofahrer mit seinem Fiat-Stilo am Ortseingang auf die Straße einfahren.



Vermutlich war ihm dabei die Sicht durch einen am Fahrbahnrand parken Lkw noch erschwert - es kam zum heftigen Zusammenprall der beiden Autos.



Nach dem Unfall klagte nicht nur die Fahrerin im Fiat-Sedic über Schmerzen, zwei weitere Mitfahrer erlitten Verletzungen, die ebenfalls ärztlicher Abklärung bedürfen.



Die havarierten Fahrzeuge mussten nach dem Crash abgeschleppt werden; der entstandene Sachschaden dürfte gut 12.000 Euro betragen.