Drei Menschen verletzt: Wohnungsbrand in Klingenberg

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am späten Montagabend in einer Wohnung in Klingenberg (Kreis Mitelberg) ein Feuer ausgebrochen. Drei Bewohner wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo Aschaffenburg übernommen.



Gegen 23.20 Uhr war die Mitteilung über den Brand in der Straße "Am Hang" bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Das Feuer war offenbar im Badezimmer einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Durch die enorme Hitze und die starke Rauchentwicklung wurden auch die restlichen Wohnräume in Mitleidenschaft gezogen.



50 Feuerwehrler im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Klingenberg, Trennfurt, Röllfeld und Erlenbach waren mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Löschmannschaften hatten das Feuer schnell im Griff und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die drei Leichtverletzten kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die restlichen Bewohner des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.



Die Ermittlungen zur Brandursache hat noch in der Nacht die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.