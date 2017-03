von PR-REDAKTION

Das bekannte Erfolgsprogramm "Die große Musical- und Operettengala" ist auf Deutschlandtour und am Samstag, 13. Mai, 19.30 Uhr, im Kurtheater Bad Kissingen zu erleben. Top-Solisten mit internationaler Bühnenerfahrung präsentieren das Beste aus über 15 der beliebtesten Musicals und Operetten.



In einer zweieinhalbstündigen Show taucht das Publikum ein in die großen Höhepunkte aus Elisabeth - die wahre Geschichte der Sissi, Phantom der Oper, Tanz der Vampire, Die lustige Witwe, Im weißen Rössl, Cat, Evita, Gräfin Mariza, Der Zarewitsch, My fair lady, Der Bettelstudent, Die Csárdásfürstin, Elvis und viele mehr. Dabei sind auch die großen Klassiker wie "Das Wolgalied", "Memory" oder "Lippen schweigen" zu erleben.

Die Besucher erleben große Stimmen, historische Kostüme, ein aufwendiges Bühnenbild und erstklassigen Livegesang. Präsentiert wird die Gala von Armin Stöckl. Er wurde unter anderem als "Bester Musicalsänger" ausgezeichnet und erhielt den "Deutschen Fachmedienpreis". Kartenvorverkauf: Bayerisches Staatsbad Bad Kissingen GmbH, Kissingen Ticket: 0971-8048444.