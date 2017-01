Der "Wetterfrosch" kommt

Mit dem Klimawandel und seinen gravierenden Auswirkungen auf jeden Einzelnen befasst sich eine Netzwerk-Veranstaltung am Dienstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr, in der Festhalle Heustreu. Referent zum Thema "Klimawandel - gute Aussichten für morgen?" ist der als "Wetterfrosch" aus dem Fernsehen bekannte Buchautor und Meteorologe Sven Plöger.



Veranstalter ist das Landkreis-Netzwerk, bestehend aus den Kreisverbänden des BBV, des Bund Naturschutz und der Imker sowie der Energie-Initiative Rhön und Grabfeld. Die Veranstalter informierten über die mit dem Klimawandel zusammenhängenden Probleme, mit denen die Kommunen, Land- und Forstwirtschaft und die Wirtschaft fertig werden müssen, von vermehrten Stürmen über plötzliche Starkregen bis hin zum Wassermangel. Sven Plöger erklärt bei der Veranstaltung anschaulich und humorvoll Klima- und Wetterereignisse, nimmt die Zuhörer mit in die faszinierende Geschichte des Erdsystems und beantwortet wichtige Fragen der aktuellen Klimadiskussion.

Die Veranstaltung findet mit Hilfe von Sponsoren statt, deshalb ist der Eintritt frei, Spenden am Ausgang sind erwünscht. Das Amt für Ländliche Entwicklung Würzburg (ALE) beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag und war durch Energiemanagerin Stefanie Thomuscheit beim Pressetermin vertreten. Je weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt, desto wahrscheinlicher ist die Begrenzung der Erderwärmung auf weniger als zwei Grad. "Ob Biomasse, Photovoltaik oder Windenergie - auf dem Land wird die Energie der Zukunft produziert", sagt Thomuscheit. Das ALE unterstütze die Gemeinden und kommunale Allianzen bei der Umsetzung der Energiewende, unter anderem durch die Förderung von Informationsveranstaltungen wie diese mit Sven Plöger. BBV-Kreisobmann Mathias Klöffel ist es wichtig das Problembewusstsein bei jedem Bürger zu wecken und daraus einen Veränderungsprozess zu entwickeln. Für BN-Kreisvorsitzenden Helmut Bär waren die Klima- und Energiefragen der Grund, in den BN einzutreten. Helmut Schwartl, Vorsitzender der Energie-Initiative erinnert an das Beispiel Ozonloch, wo die Weltgemeinschaft angesichts der "brennenden" Lage sich schnell entschlossen hat, das verursachende Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) zu verbieten - mit Erfolg. Vor einer ähnlichen globalen Herausforderung stehe man heute und es sei sehr hilfreich, wenn sich Netzwerke bilden, die sich mit dem Thema befassen.





Veränderung von unten



Wenn jeder der Zuhörer am Dienstag, 31. Januar, am Ende der Veranstaltung Ideen mitnimmt, wo er etwas tun kann, sei schon ein wichtiges Ziel erreicht, meinen die Veranstalter. "Veränderungen kommen von unten, was im Kleinen möglich ist, können die ,Großen' auch", sagt Klöffel, der die Moderation des Abends übernimmt. vos