von PR-REDAKTION

. Am 11. März, 19.30 Uhr, werden die Zuhörer in der Christuskirche Bad Neustadt Chormusik zur Passionszeit mit Werke von Byrd, Staden, Kindermann, Lechner, Bach, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy und Miskinis unter der Gesamtleitung von Martin Lehmann und mit Orgelbegleitung von KMD Karin Riegler hören. Im Jahr der Reformation wird der Windsbacher Knabenchor als international renommiertes Ensemble und darin Aushängeschild für die evangelische Kirchenmusik in Bayern ein besonderes musikalisches Highlight im Dekanatsbezirk setzen. Karten gibt es im Vorverkauf bei Lotto Arnold Tel.: 09771/4053 und im Evangelischen Dekanat Tel.: 09771/6369630 und an der Abendkasse. Vorverkauf: 22,50 Euro,19 Euro (ermäßigt 12 Euro,10 Euro für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte), Evangelisch-Lutherisches Dekanat,Pfarramt, Tel.: 09771/63696-30/-10, Lotto Arnold, Tel.: 09771/ 4053, Abendkasse: 25 Euro, 21,50 Euro (ermäßigt 13,50 Euro, 11,50 Euro für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte). Foto: PR