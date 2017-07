Bad Neustadt: 53-Jähriger stürzt vom Dach und verletzt sich schwer

Zu einem unglücklichen Sturz kam es am Dienstagnachmittag in der Paul-Forbach-Straße in Bad Neustadt.



Laut Polizei war ein 53-jähriger Mann auf dem Dach eines Hauses mit Dachdeckerarbeiten beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er plötzlich ca. 4 - 5 m nach unten ins Gebäude und blieb dort im 1. Stock liegen.



Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in ein Schweinfurter-Krankenhaus geflogen.