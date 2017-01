150.000 Schaden bei Brand im Kreis Rhön-Grabfeld

Anwohner haben am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr in der Hauptstraße in Brendlorenzen (Ortsteil von Bad Neustadt) bemerkt, dass aus dem Nebengebäude des Nachbaranwesens Flammen schlugen. Umgehend verständigten sie die Rettungskräfte. Mittlerweile fing auch der Dachstuhl des Wohnhauses zu brennen an.



Zum Einsatzort kamen in Windeseile die Freiwilligen Feuerwehren von Bad Neustadt, Brendlorenzen, Herschfeld, Mühlbach, Salz, Oberwaldbehrungen, Leutershausen und Münnerstadt mit insgesamt 143 Mann. Es waren auch acht Rettungswägen und THW vor Ort.



Leider konnte nicht verhindert werden, dass das Nebengebäude komplett ausbrannte. Auch der Dachstuhl des Wohnhauses wurde völlig zerstört. Die Hausfrau, eine 80-jährige Rentnerin, erlitt einen Schock und wurde im Rettungswagen behandelt.



Der Sachschaden beträgt nach vorsichtigen Schätzungen etwa 150.000 Euro, berichtet die Polizei.