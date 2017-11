Hilfreiche Tipps zum Überwintern des Gartens

Jetzt gilt es, das Wasser im Garten noch vor den ersten Frostnächten abzustellen. Vorher sollte man alle Leitungen leer laufen lassen. Die Wasserhähne bleiben über Winter aufgedreht. Dagegen werden Kugelhähne nur halb geöffnet. Auch Regentonnen, Kannen und Schläuche sind zu entleeren. Sie können beim Gefrieren von Restwasser platzen.





Pflege für Ihre Zimmerpflanzen



Zimmerpflanzen sollten während der dunklen Jahreszeit nicht gedreht werden. Sie haben die Blätter so ausgerichtet, dass sie das wenige Licht optimal ausnutzen können. Beim Drehen aber muss sich die Pflanze laufend wieder neu orientieren. Dies kostet beim ständigen Kampf um das Licht viel Kraft und Energie. Eine "Lichtmarkierung" mit einem Stäbchen erleichtert das Bestimmen, wie die Blätter ausgerichtet sind. Dekorative Übertöpfe müssen etwas größer ausfallen, als das Pflanzgefäß. Somit kann lebenswichtiger Sauerstoff leichter bis an die Wurzeln kommen. Steine oder Tonscherben auf dem Grund des Übertopfes mildern Staunässe.





Die Natur schützt sich selbst am besten



Für das biologische Gleichgewicht im Garten ist es wertvoll, Stängel von Stauden wie Phlox oder Rudbeckien stehen zu lassen, da in diesen viele Nützlinge überwintern. Außerdem können die Pflanzen besser ausreifen. Auch bei frostempfindlichen Stauden wie Astilben und Herbstanemonen ist es besser, diese im Frühjahr zurückzuschneiden. Die oberirdischen Teile bilden zudem einen kleinen Schutz vor Kälte. Die Blütenfruchtstände von Herbststauden wie, Herbstastern, Karden und Sonnenbraut, Fette Henne, Sonnenhut und Königskerzen zeigen beim ersten Frost nicht nur eine dekorative Kulisse, sondern halten auch für Meisen und Stieglitze noch nahrhaften Samen bereit. Bei Farnen bilden die Wedel, die sich im Winter herunter neigen, einen zusätzlichen Schutz vor Frost. Ein Herunterschneiden ist deshalb auch hier im Frühling besser. Das gilt besonders für die immergrünen Farne. Der beste Winterschutz ist aber immer eine zusätzliche Laubdecke.





Besucher aus dem hohen Norden



Im Winter kommen Vogelarten, wie der Seidenschwanz, Zeisig und der Bergfink aus dem hohen Norden Europas zu uns, um hier zu verweilen. Diese treten meist in Scharen auf und sind relativ zutraulich. In ihrer dünn besiedelten nordischen Heimat nehmen sie den Menschen kaum als Feind wahr. Kommen diese Vögel schon vor Mitte November an, bedeutet das große Kälte. Dieses Verhalten versetzte früher die Menschen in Angst und Schrecken. Gesichtet wurden heuer aber noch keine Trupps der nordischen Gäste.





Winterschlaf und andere Überlebensstrategien



Es gibt eine Vielfalt von raffinierten Strategien in der Tierwelt, um die kalte Jahreszeit überstehen zu können. Während viele Vogelarten im Herbst einfach in wärmere Gefilde entfleuchen, müssen die Daheimgebliebenen schauen, wie sie mit der Kälte und der damit verbundenen Nahrungsknappheit fertig werden. Bei den meisten Arten wird das Leben auf Sparflamme umgestellt, um Energie zu sparen.

Viele Tiere verschlafen einfach die kalte Jahreszeit. Echte Winterschläfer unter den Säugetieren sind bei uns Fledermäuse, Igel und Siebenschläfer. Der Herzschlag und die Temperatur ihres Körpers verlangsamen sich stark. Oft kommt es zu Atempausen bis zur einer Minute. Der Herzschlag beträgt nur noch 1 bis 2% der üblichen Frequenz. Die Winterschläfer dürfen auf keinen Fall gestört werden. Sie haben nur begrenzte Energievorräte in Form von Fett. Massive Störungen verzehren Reserven schnell. Diese reichen dann für den restlichen Winter nicht mehr aus. Ideal für Fledermäuse zum Schlafen sind Felsenkeller, die eine in Tiefe von mindestens 6 m aufwiesen. Es sollte aber in diesen Kellern auf keinem Fall kälter, als vorübergehend minus 2 Grad werden.





Winterruhe und Winterstarre



Neben dem Winterschlaf gibt es bei uns viele Tiere, die nur Winterruhe halten. Zum Beispiel sind es Eichhörnchen, Dachse und Waschbären. Diese halten zwar auch einen Winterschlaf, wachen aber an wärmeren Tagen immer wieder auf, um Nahrung zu sich zu nehmen. Die Körpertemperatur sinkt bei diesen Tieren aber kaum ab. Eichhörnchen haben wenig Winterspeck und nutzen deshalb ihre, im Herbst gesammelten Vorräte in der kalten Jahreszeit.

Wechselwarme Tiere, wie Amphibien, Lurche und Insekten können ihre Körpertemperatur nicht konstante halten. Wenn ihre Temperatur absinkt, verfallen sie in eine Starre und wirkten dann wie tot. Manche überwinternde Insekten erzeugen sogar Glycerin, welches wie ein Frostschutzmittel wirkt.





Obst und Gemüse nach dem Frost



Viele Obst- und Gemüsesorten entfalten nach dem winterlichen Frost erst richtig ihren Geschmack.



Grünkohl schmeckt besonders gut, wenn er einen richtigen Frost bekommen hat. Dieser vermindert die Bitterstoffe in der Pflanze. Zudem werden die Blätter beim Kochen schön zart. Auch Rosenkohl, Schlehen und Mispeln bekommen erst nach dem Frost den richtigen Geschmack.



Bratäpfel werden nicht nur in der Adventszeit gern gegessen. Es ist nur wenig bekannt, dass sie auch eine Naturarznei sind. So kann man bei Halsschmerzen Bratäpfel essen und diese mit Honig genießen. Beim Erhitzen der Äpfel werden spezielle Enzyme freigesetzt, die sich positiv auf den Rachen und die Stimmbänder auswirken.