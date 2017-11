Gesunde Ernährung: Keimsprossen enthalten Vitamine, Mineralien und pflanzliche Öle

Für eine gesunde Ernährung in den kalten Monaten sind Keimsprossen besonders zu empfehlen. Sie sind leicht herzustellen und preiswert. Durch den Keimvorgang werden viele Vitamine wie C und E, aktiviert. Zudem sind Mineralien und pflanzliche Öle in reichem Maße vorhanden.Besonders in der Vollwertküche weiß man die Keimsprossen zu nutzen. Mit leichter Kost wird ein Ausgleich zu dem meist schweren Essen in den Wintermonaten erreicht. Zwei bis drei mal werden die Samenkörner täglich befeuchtet. Dies geschieht am besten in einem Set mit einem Durchlauf-System, welches in einschlägigen Fachgeschäften zu halten ist.Verschiedene Samenarten können dabei übereinander gestapelt werden. Sehr wichtig ist es, dass der Samen wegen des großen Sauerstoffbedarfes niemals über längere Zeit im Wasser schwimmen darf, da er sonst Fäulnis bildet. Bei Zimmertemperatur sind die meisten Keimsprossen innerhalb von vier bis sieben Tagen gekeimt und dann für Suppen, Salate, Gemüse und im Müsli zu verwenden.