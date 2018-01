Gartentipps im Herbst: Laub ist wertvolles organisches Material

Rasen vor dem Winter mähen





Es erscheint immer wichtiger, Naturzusammenhänge zu vermitteln, damit biologische Reaktionen richtig eingeschätzt werden können. Wer einmal einen richtigen Einblick in das Leben, Wachsen und Gedeihen unserer Pflanzen- und Tierwelt erhalten hat, der wird dieses Wissen als "Gold" empfinden. Er wird sodann den Kreislauf der Natur beobachten und im Garten danach handeln. Das ist im Grunde nicht sehr schwierig. Der biologisch denkende Gärtner freut sich zum Beispiel jetzt über die Herbstfärbung der Blätter. Laub ist somit für ihn kein Abfall, sondern wertvolles organisches Material.Die Natur zeigt uns am Beispiel des Waldes, wie ein perfektes Recyclingsystem funktioniert. Im Kreislauf vom Werden und Vergehen geht hier nichts verloren. Laub wird wieder in Dünger für die Pflanzen verwandelt und bildet außerdem wertvollen Humus. Im Boden sind in der oberen Bodenschicht die aeroben Bakterien, die unter Sauerstoffzufuhr aggressiv Blätter und Holz abbauen können.Die so verdauten organischen Substanzen werden dann von anaeroben Bakterien weiter unten im Boden im milchsaueren Bereich in neue Nährstoffe für die Pflanzen aufbereitet. Durch eine ständige Zufuhr von organischem Material wie Laub bleibt der Boden lebendig und damit auch humusreich. Deshalb sollten im Garten die bunten Blätter einfach unter Bäumen und Sträuchern liegen bleiben. Sie gewähren neben der düngenden Wirkung auch einen idealen Winterschutz für Gehölze und Stauden.Vor dem Winter sollte man den Rasen unbedingt noch einmal mähen. Der Schnitt darf aber nicht zu kurz ausfallen, damit der Frost nicht die Grasnarbe schädigt. Das abgemähte Gras ist sauber zu entfernen, da sonst Schneeschimmel auftreten kann. Solange die Temperaturen nicht unter plus sechs Grad fallen, wachsen die Gräser noch. Beim Schneiden des Rasens mit dem Rasenmäher wird das aufliegende Laub gleichzeitig zerkleinert und mit dem Gras vermischt. Dann entsteht ein Substrat, das besonders gut verrottet. Es eignet sich somit auch für die Abdeckung von Gemüse- und Staudenbeeten so wie zum Kompostieren.Ein "schwerer" Boden sollte schon im Herbst umgestochen werden, da somit durch die Frostsprengung eine Lockerung erfolgt. Bei einem leichten Boden reicht es, ihn mit einer Grabgabel zu lockern, ohne dabei die Bodenschichten zu wenden. Das Umgegraben sollte aber am besten frühestens ab Ende November erfolgen, wenn die Böden kalt sind. Eine zu warme Erde würde noch Nährstoffe, vor allem Stickstoff, freisetzen, die dann für die Pflanzen verloren sind.Nicht nur Mist kann man im Herbst in den Boden eingraben, sondern auch Ernterückstände Bis zum Frühjahr sind die Blätter von zum Beispiel Kohl und Möhren verrottet und stehen als Nährstoffe den Pflanzen im Frühjahr wieder zur Verfügung. Die Kohlstrünke aber, die Kohlhernie haben, gehören nicht dazu. Auch ist es möglich, halbverrotteten Kompost im Spätherbst wie Mist einzugraben.Für eine Ausbringung des verrotteten Kompostes ist der Herbst nicht günstig. Der enthaltene Stickstoff wird durch Mikroorganismen in Nitrat umgewandelt. Dieses kann dann über den Winter ausgewaschen werden und gelangt so ins Grundwasser. Besser ist es, den Kompost im Frühjahr vor der Bestellung in die obere Bodenschicht leicht einzuarbeiten.Der Spätherbst und auch der Winter sind keine guten Zeiten den Kompost-, Reisig- oder Laubhaufen umzusetzen. Dadurch werden viele Winterschläfer wie Igel, Blindschleichen und Amphibien Jahr für Jahr getötet. Es sollte gewartet werden, bis die Tiere im Frühjahr ihre Winterquartiere verlassen. Gerade Komposthaufen üben durch ihre Wärmeentwicklung eine magische Anziehungskraft auf viele Winterschläfer aus. Diese sind für das ökologische Gleichgewicht im Garten und Flur äußerst wichtig.Viele Hobbygärtner warten im Frühjahr vergeblich auf die Selbstaussaat von Ringelblume, Akelei, Nachtkerze, Vergissmeinnicht und Fingerhut.Es liegt hauptsächlich daran, dass die Mutterpflanzen zu früh entfernt werden. Sie sollten bis zum Herbst so lange stehen bleiben, bis die reifen Samen von selbst zum Boden fallen. In einem aufgeräumten Garten können sich Akeleien und Co kaum ansiedeln. Beim Jäten werden solche Pflanzen zudem oft unabsichtlich entfernt. Man sollte im Garten auch mal Refugien aussparen, die extensiver gepflegt werden. Dabei können sich manchmal angenehme Überraschungen ergeben.Für Bienen und Schmetterlingen ist der Efeu besonders beliebt. Blüht die Kletterpflanze doch erst, wenn sonst nur noch wenige Nektarquellen zur Verfügung stehen. Praktisch alles, was sechs Beine hat, kommt im Herbst beim Efeu vorbei. Im ausgehenden Winter sind es die Vögel, die in einer sonst nährstoffarmen Zeit von den Beeren naschen. Dies hat die Natur so sehr weise eingerichtet.Ist der Boden noch frostfrei, können Bäume und Sträucher gesetzt werden. Besonders für Obstbäume ist eine Pflanzung im Herbst günstig. Bei einer Bodentemperatur von mindestens 5° C bilden die Gehölze noch Wurzeln. Das gibt Ihnen ein Wachstumsvorsprung vor der Frühjahrspflanzung. Nur bei Aprikosen, Pfirsichen, Walnüssen sowie Wein, Kiwi und Brombeeren ist eine Frühjahrspflanzung vorteilhafter. Wenn Obstbäume nicht gleich gepflanzt werden können, sind sie unbedingt im Boden einzuschlagen. Auf keinen Fall dürfen sie tagelang oder noch länger ins Wasser gestellt werden, so wie es sehr oft geschieht.