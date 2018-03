Gartentipp: So blühen Steckzwiebeln nicht vorzeitig

Die ideale Größe einer Zwiebel





Wie sollte man Steckzwiebeln aufbewahren?



Mit Steckzwiebeln geht der Anbau von Speisezwiebeln schnell und einfach. Allerdings bilden jedes Jahr einige Exemplare vorzeitig Blüten. Auch, wenn die kugeligen Blütenstände ausgebrochen werden, lassen sich die geernteten Zwiebeln nicht lagern. Sie faulen sehr schnell.Gerade die schönen Exemplare der Steckzwiebeln neigen am häufigsten zum Schossen. Haselnussgroße Zwiebeln besitzen dagegen ideale Maße.Die Steckzwiebeln sollten schon jetzt gekauft werden. Eine Wärmebehandlung zwischen 25 und 30 Grad treibt auch den dicken Zwiebeln die Lust am Blühen aus. Steckzwiebeln sollten einige Wochen lang über dem Kachelofen oder im Heizungskeller in einem Netzt aufgehängt werden.