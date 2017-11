Ein Igel ist kein Schmusetier

Am besten sind Igel in der freien Natur aufgehoben. Die Fürsorge vieler Menschen, die den Igel gern mit nach Hause nehmen, um ihn durch den Winter zu bringen, bekommt ihnen meist gar nicht gut.Schlimm ist eine falsche Fürsorge. Die ist besonders dann gegeben, wenn Igel in einen Karton eingesperrt und wie Haustiere gehalten werden. Kinder sehen solche Tiere dann als Spielzeug an. Somit kommt es beim Nachwuchs zu einer völlig falsch verstandenen Tierliebe, die gar nicht im Sinne des Artenschutzes ist.Erwachsene sollten so vernünftig und den Kindern ein gutes Vorbild sein und Kinder entsprechend aufklären. Igel sind Wildtiere und stehen unter strengem Artenschutz. Es ist verboten, sie einfach mit zu nehmen und zu Hause zu halten. Igel möchten auch nicht gestreichelt werden, auch wenn Kinder sie mit ihrem kleinen Schnäuzchen und den Knopfaugen noch so niedlich finden.