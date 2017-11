Deshalb sollte man mit dem Winterflor noch warten

Auf den Friedhöfen und in Vorgärten wird oft jetzt schon der Winterflor gepflanzt. Dabei kommen leider die in voller Blüte stehenden Sommerblumen heraus.Mit dem Winterflor sollte aber unbedingt noch gewartet werden, da viele dieser Pflanzen jetzt erst ihre volle Schönheit entfalten und nach dem Regenwetter so richtig aufblühen. Die Blüten sind für viele Insekten um diese Zeit wichtig zum Überleben. Leider werden oft die Personen, die sehr früh die Sommerblumen herausnehmen und Winterflor anpflanzen, als besonders tüchtig angesehen.