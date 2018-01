Der Gartentipp: Die richtige Pflege für Ihre Zimmerpflanzen

Das Einsprühen von Zimmerpflanzen mit einem feinen Nebel sorgt jetzt im Winter bei der trockenen Heizungsluft für Wohlbefinden. Man sollte dazu aber immer nur zimmerwarmes und entkalktes Wasser verwenden, um einen Kälteschock und Flecken auf den Blättern zu vermeiden. So ist zum Sprühen destilliertes Wasser ideal.



Aufpassen: Bei zu viel Feuchtigkeit entwickeln sich Pilze

Fast alle Pflanzen mögen solch eine sanfte Dusche, mit Ausnahme derjenigen, die behaarte Blätter haben wie z.B. Usambaraveilchen. Auch in offene Blüten sollte keine Feuchtigkeit kommen. Wichtig ist es zu wissen, dass man nicht am Abend die Pflanzen übersprüht, da in der Regel die Zimmertemperatur nachts absinkt. Pilzkrankheiten können sich in dem feuchten Milieu leichter ausbreiten. Oft reicht schon ein Sprühen neben den Pflanzen, um die Luftfeuchtigkeit in deren Nähe zu erhöhen.



Zimmerpflanzen mögen im Winter keine zu heißen Temperaturen. Viele Pflanzen stellen ihr Wachstum ein, da sie zu wenig Licht haben. Sie wollen vor allem nicht direkt auf der warmen Heizung stehen. Aber wiederum kalte Füße mögen sie auch nicht. Ebenfalls wollen Zimmerpflanzen nicht direkt auf einer Bodenheizung stehen. Eine untergelegte Korkplatte bringt einen guten isolierenden Effekt.



Orchideen sind nicht nur was für Reiche und Profis

Orchideen sind bei weitem nicht so heikel, wie ihnen oft nachgesagt wird. Die Gärtner haben es in den vergangenen Jahrzehnten geschafft, anspruchslosere Sorten zu züchten. Längst ist die wunderbare Pracht der Tropen nicht nur den Reichen und Profis vergönnt. Anfängerpflanzen für den temperierten Wohnraum mit Ostwest- bis Nordfenster sind vor allem Phalaenopsis. Sie blühen leicht und ihre Blüten halten sehr lange. Am West- und Südwestfenster fühlen sich dagegen Cattleya und viele Dendrobien wohl.