Das Warten auf Weihnachten mit Pflanzen aus dem heimischen Garten

Bei dem zu milden Wetter für diese Jahreszeit sieht man immer noch Igel herum irren. Eigentlich sollten sie sich schon längst im Winterschlaf befinden. Für die Natur wäre ein normaler Winter am besten. Dieses Wetter aber bringt ihren Rhythmus durcheinander. Die allgemeine Klimaerwärmung tut somit unserer Umwelt überhaupt nicht gut.





Die Vorweihnachtszeit

Am 25. Dezember feiert man nach dem Gregorianischen Kalender Weihnachten. Das richtige "Wartenkönnen" auf das Weihnachtsfest, wie es momentan der Fall ist, hat etwas sehr Schönes an sich. Es ist die Vorfreude auf das Besondere und sollte dementsprechend genossen werden, ohne uns von der Hetze des Konsums anstecken zu lassen. Abzuwarten, ist zudem eine Tugend, die reiche Früchte trägt. Auch im Garten muss man Warten können. Mit dem Verlust der Zeit geht der Mangel an Geduld einher. Ein Sprichwort sagt: "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht".





Die Geschichte des Adventskranzes



Am Sonntag, 3. Dezember, beginnt mit dem ersten Advent und einem Adventskranz die schöne Vorweihnachtszeit. Und wie so Vieles in diesen Wochen, etwa der Barbaratag oder der Nikolaustag, hat auch der Adventskranz eine Brauchtumsgeschichte. Diese begann mit einem Wagenrad und 24 Kerzen im Jahr 1839 in der Hansestadt Hamburg. Heute sind die Adventskränze, die Floristinnen und Floristen gestalten, kreative Unikate. Die Kreisform ist zum großen Teil geblieben. Aus den 24 Kerzen verblieben 4 für die vier Adventssonntage. Aber es gibt unendlich viele Variationen, die nun in den Blumenfachgeschäften präsentiert werden. Adventskränze lassen sich mit etwas Geschick und Fantasie aber auch selber herstellen.





Der Barbaratag und seine Bräuche

Um einen vorgetäuschten Frühling zu Weihnachten im Wohnzimmer zu erleben, ist der Barbaratag (4. Dezember) der richtige Zeitpunkt, Zweige von Blütengehölzen wie zum Beispiel von Kirschbäumen, Forsythien und Blutjohannisbeeren zu schneiden und ins Haus zu holen. Es ist gut, dass es heuer schon einige Frostnächte gegeben hat. Es wäre sonst zum Aktivieren der Blütenknospen notwendig gewesen, einen Winter im Gefrierschrank vorzutäuschen. Vor dem Antreiben sorgt ein Bad der Zweige für einige Stunden im lauwarmen Wasser für die richtige Belebung. Bevor die Triebe in eine Vase gestellt werden, sind sie mit einem möglichst langen Schnitt mit einem sehr scharfen Messer anzuschneiden oder mit einem Hammer den Stielanfang weichzuklopfen, damit besser Feuchtigkeit aufgenommen werden kann. Das Wasser ist alle drei bis vier Tage auszuwechseln. Zu große Hitze in den Räumen oder die Nähe der Heizung, kann zum Eintrocknen der Zweige führen. Ein gelegentliches Besprühen verschafft hier Linderung. Eine bekannte und sehr oft zutreffende Wetterprognose besagt: "Sankt Barbara im Klee, Weihnachten im Schnee". Da sich das Wetter laut Prognose für die nächsten Tage nicht grundlegend zu ändern scheint, könnte mal nach vielen Jahren ein weißes Weihnachtsfest anstehen.





Eine schöne Art der Winterdekoration: Die Steckpalme

Die Stechpalme gehört zu den attraktivsten immergrünen Pflanzen im Garten. Besonders im Advent sind die Zweige für Dekorationen sehr begehrt. Zu den stacheligen Blättern gesellen sich im Herbst noch rote Beeren. Inzwischen gibt es auch eine selbstfruchtbare Sorte mit dem Namen: "J.C.van Toll". Da die Blätter und Beeren der Stechpalme sehr giftig sind, sollte diese schöne Pflanze nur da stehen, wo sich keine kleinen Kinder befinden. Stechpalmen sind Waldgehölze, die auch bei uns noch vereinzelt in Kalkbuchenwäldern an den Hängen der Juratäler anzutreffen sind. Deshalb sollten sie auch im Garten immer als Unterholz im Schutze größerer Bäume stehen. Sie sind daher für die Bepflanzung eines "reifen" Gartens ideal. Stechpalmen können bis 300 Jahre alt werden.





Jetzt lieber nicht mehr pflanzen

In den letzten Tagen gab es zum ersten Mal ein bisschen Frost. Normal müsste das schon mindestens vier Wochen früher der Fall gewesen sein. Der Frost sorgt für eine bessere Ausreifung des Holzes. Wenn noch gepflanzt wird, sollte auf keinen Fall gefrorener Boden an die Wurzeln kommen. Noch schlimmer aber wirkt sich Schnee bei der Pflanzarbeit aus, wie die Erfahrung zeigt.