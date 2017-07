Reiche Ernte: Tricks aus dem Nutzgarten der Familie Frank in Hallstadt

1. Baumrinde: Kalk hilft Obstbäumen





2. Brennnesselsud als Dünger und Schädlingsbekämpfungsmittel





3. Samen: Saatgut selber machen



Peter Frank baut so ziemlich alle Nutzpflanzen an, die in Franken gut gedeihen. Der 84-Jährige ist mit seinem Garten auf besondere Weise verwachsen - und seine Frau Katharina (79) verarbeitet die Früchte seiner Arbeit, kümmert sich um die Setzlinge und hilft ihm, wo sie nur kann. Hier drei Praxistipps des Paares aus Hallstadt.Peter Frank streicht die Stämme seiner 30 Obstbäume auf bis etwa 1,20 Meter mit Kalkfarbe ein. Das macht die Rinde widerstandsfähig gegen Pilze und erschwert es Schädlingen, sich einzunisten. Die Rinde vermoost nicht. Das langsame Abwaschen des Kalks durch den Regen ist eine Art Langzeitdünger. Kalken im Herbst schützt die Rinde außerdem vor Frostbruch.Brennnesseln kosten den Gärtner nichts, haben aber allerlei nützliche Wirkstoffe - als Tee für Menschen, als Brennnesselsud im Garten. Peter Frank gibt die Pflanzen in ein Plastikfass, das etwas abseits in der Sonne steht, und füllt es mit Wasser auf. "Das stinkt dann gewaltig!" Täglich umrühren! Ist der Sud nach gut zwei Wochen vergoren, bildet sich kein Schaum mehr. Stark mit Wasser verdünnt als Dünger auf die Erde gießen (nicht auf die Pflanzen, sie würden verbrennen!). Ein bis zwei Tage alten Sud in einer Sprühflasche gegen Blattläuse einsetzen.Wenn Katharina Frank im Sommer beispielsweise Tomaten verarbeitet, hebt sie Kerne auf, die ihre Tomatenmühle ausspuckt. Sie werden in einem Sieb gewaschen, dann getrocknet und in Papier bis zur Aussaat aufbewahrt. Beschriftung nicht vergessen!Lesen Sie hier mehr über den besonderen Garten von Katharina und Peter Frank.Und hier erfahren Sie, wie Katharina Frank aus Auberginen, Paprika, Tomaten und anderen Zutaten aus ihrem Garten das traditionelle rumänische Zakusca zubereitet.