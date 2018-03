Gartentipps: Mit diesem Trick reifen Tomaten schneller

Heuer gab es eine gute Tomatenernte. Bevor es Nachtfröste gibt, kann man zum Nachreifen der noch grünen Früchte den gesamten Tomatenstrunk kopfüber im Heizungskeller aufhängen. So darf die Kraft der Blätter und Stiele noch zum Teil in die Früchte übergehen.



Begasung mit Ethylen für schnelles Reifen

Eine altbewährte Methode ist das Einstellen der grünen Tomaten zusammen mit einem faulenden Apfel in einer Tüte. Dieser lässt die Früchte durch sein entströmendes Reifegas Ethylen schnell rot werden. Der Botenstoff ist auch im Handel im Einsatz: So werden Bananen unreif gepflückt und vor der Ankunft einer Schiffsladung werden mit Ethylen begast, was ein schnelles Reifen bewirkt. Zu viel von diesem Gas lässt die Tomaten aber matschig werden. Auch Blumen welken in der Nähe von faulen Früchten sehr schnell.



Verwertung der Tomaten

Als gute Verwertung der Früchte lässt sich auch Grüne-Tomaten-Chutney machen. Dies sollte vor dem Genuss allerdings erst einen Monat lang im Glas eingekocht ziehen, damit sich das richtige Aroma entfalten kann. Grüne-Tomaten-Chutney schmeckt zu Käse und Steaks sowie als Brotaufstrich.