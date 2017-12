Blues- und Jazz-Festival 2017: Das Programm in Stadt und Landkreis Bamberg

Dona Oxford ein Höhepunkt in Bamberg

Datum Showtime Auftrittsort Band Freitag, 04.08.2017 17:00 Böhmerwiese Captain Fusion Freitag, 04.08.2017 20:00 Böhmerwiese Tierisch Samstag, 05.08.2017 14:00 Böhmerwiese Daney Samstag, 05.08.2017 17:00 Böhmerwiese Gableman’s Groove Samstag, 05.08.2017 20:00 Böhmerwiese Papa Legba’s Blues Lounge Sonntag, 06.08.2017 11:00 Böhmerwiese The First Floor Poets Sonntag, 06.08.2017 13:30 Böhmerwiese Jazz Colors Bamberg Sonntag, 06.08.2017 16:00 Böhmerwiese Sweet Lemon Sonntag, 06.08.2017 19:00 Böhmerwiese The Magic Mumble Jumble

Gemeinde Termin Auftrittszeit Band Veranstaltungsort Gaustadt Freitag, 28.07.2017 22:30 Flávio Martins Kirche St. Josef Gaustadt Baunach Freitag 04.08.2017 19:00 Huebnotix Schlossgarten Baunach Baunach Samstag, 05.08.2017 19:00 Big Bandits Schlossgarten Baunach Gaustadt Sonntag, 06.08.2017 20:00 Flavio Martins ARP Portugiesischer Gaustadt Sonntag, 06.08.2017 20:00 Alexandra Volksgarten Oberhaid Sonntag, 06.08.2017 20:00 Compatible Unterhaider Kellergasse Gundelsheim Sonntag, 06.08.2017 17:00 Jazz Colors Bamberg Generationenpark Gundelsheim Altendorf Dienstag, 08.08.2017 19:00 TriPles Egloffsteiner Hof Strullendorf Donnerstag,10.08.2017 19:00 X-Brass Gasthof Schiller, Wernsdorf Strullendorf Freitag, 11.08.2017 18:30 Oporto Schwanenkeller Strullendorf Burgebrach Freitag, 11.08.2017 19:00 Jazzpantz Platz vor dem Bürgerhaus Hirschaid Freitag, 11.08.2017 19:00 Ignaz Netzer Schloßgarten Sassanfahrt Strullendorf Samstag, 12.08.2017 17:00 Otto’s Swing & Blues-Band Almrauschhütte Amlingstadt Hirschaid Samstag, 12.08.2017 19:00 Bigband der Musikschule Lesnica Schloßgarten Sassanfahrt Buttenheim Sonntag, 20.08.2017 11:00 Werner Linsner Marktstraße Buttenheim

Datum Showtime Spielort Band Montag, 07. August 2017 16:30-18:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz The Magic Mumble Jumble Montag, 07. August 2017 19:30-21:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Tierisch Montag, 07. August 2017 16:30-18:30 Pegasus Bühne Gabelmann GProject Blues Band Montag, 07. August 2017 19:30-21:30 Pegasus Bühne Gabelmann The Strikeballs Dienstag, 08. August 2017 16:30-18:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz T.G. Copperfield & The Electronic Band Dienstag, 08. August 2017 19:30-21:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Shawn James & The Shapeshifters Dienstag, 08. August 2017 16:30-18:30 Pegasus Bühne Gabelmann Lischkapelle Dienstag, 08. August 2017 19:30-21:30 Pegasus Bühne Gabelmann The Busquitos Mittwoch, 09. August 2017 16:30-18:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Boogiemen’s Friends Mittwoch, 09. August 2017 19:30-21:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Dona Oxford Mittwoch, 09. August 2017 16:30-18:30 Pegasus Bühne Gabelmann Sleeping Ann Mittwoch, 09. August 2017 19:30-21:30 Pegasus Bühne Gabelmann Maik Mondial Donnerstag, 10. August 2017 16:30-18:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz EL FLECHA NEGRA Donnerstag, 10. August 2017 19:30-21:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz La Smala Banda Donnerstag, 10. August 2017 16:30-18:30 Pegasus Bühne Gabelmann Bamberger Soultones Donnerstag, 10. August 2017 19:30-21:30 Pegasus Bühne Gabelmann Jay Ottaway Freitag, 11. August 2017 15:00-16:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz King Lui Band Freitag, 11. August 2017 17:30-19:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz 2nd Line & Helen’s Horns Freitag, 11. August 2017 20:30-22:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Olly Riva & The Soul Rockets Freitag, 11. August 2017 14:00-15:30 Pegasus Bühne Gabelmann Triples Freitag, 11. August 2017 16:00-18:00 Pegasus Bühne Gabelmann Abschlusskonzert des 8. Get on Stage-Bandworkshops Freitag, 11. August 2017 18:30-19:30 Pegasus Bühne Gabelmann Two in Tune Freitag, 11. August 2017 20:30-22:30 Pegasus Bühne Gabelmann Mainfelt Samstag, 12. August 2017 15:00-17:00 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz The Whiskey Foundation Samstag, 12. August 2017 17:30-19:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Tasha Talyor Samstag, 12. August 2017 20:30-22:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Ina Forsman Samstag, 12. August 2017 11:00-12:00 Pegasus Bühne Gabelmann Dawn Samstag, 12. August 2017 13:00-14:30 Pegasus Bühne Gabelmann Sascha Renier Samstag, 12. August 2017 15:00-17:00 Pegasus Bühne Gabelmann Tequila Terminators Samstag, 12. August 2017 17:30-19:30 Pegasus Bühne Gabelmann Yvonne Mwale Samstag, 12. August 2017 20:30-22:30 Pegasus Bühne Gabelmann Dennis Kobylinski Sonntag, 13. August 2017 10:30-12:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Lohmann R&B Kapelle Sonntag, 13. August 2017 13:30-15:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz The Vagrants Sonntag, 13. August 2017 16:30-18:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Anna Partué Sonntag, 13. August 2017 19:30-21:30 Sparda-Bank Bühne am Maxplatz Peter Karp Band Sonntag, 13. August 2017 11:30-13:30 Pegasus Bühne Gabelmann Compatible Sonntag, 13. August 2017 14:00-16:00 Pegasus Bühne Gabelmann Neue Wortordnung feat. In his Voice Sonntag, 13. August 2017 16:30-18:30 Pegasus Bühne Gabelmann Firstborn Unicorn Sonntag, 13. August 2017 19:30-21:30 Pegasus Bühne Gabelmann Uptown Funk

Veranstalter Termin Auftrittszeit Band/Musiker Veranstaltungsort Autohaus Sperber Donnerstag, 03.08.2017 19.30 Uhr Tony Bulluck Kunigundendamm 80, 96050 Bamberg Live Club Sonntag, 06.08.2017 20:00 Warmup-Session des 8. Get on Stage-Bandworkshops Live Club Bamberg Live Club Dienstag, 08.08.2017 21:00 The Strikeballs Live Club Bamberg Kropf Mittwoch, 09.08.2017 18:00 Tony Bulluck Untere Königstraße 28, 96052 Bamberg Live Club Mittwoch, 09.08.2017 20:00 Midterm-Session des 8. Get on Stage-Bandworkshops Live Club Bamberg Live Club Mittwoch, 09.08.2017. 23:00 The Wrapping Papers Live Club Bamberg Kropf Donnerstag, 10.08.2017 18:00 Tony Bulluck Untere Königstraße 28, 96052 Bamberg Live Club Donnerstag, 10.08.2017 21:00 Malaka Hostel Live Club Bamberg Ibis Bamberg Altstadt Freitag, 11.08.2017 19:00 Flávio Martins Schillerplatz 2, 96047 Bamberg Live Club Freitag, 11:08.2017 21:00 The Automatic Heroes Live Club Bamberg AWO Samstag, 12.08.2017 11:00-13:00 Uhr Tex Döring Trio AWO, Hauptsmoorstraße 26, 96052 Live Club Samstag, 12:08.2017 20:00 Tequila Terminators Live Club Bamberg Live Club Sonntag, 13.08.2017 21:00 The Vagrants Live Club Bamberg Sozialstiftung Bamberg Sonntag, 13.08.2017 11:00 mywood Sozialstiftung Bamberg

Am Mittwochmorgen ergoss sich der Regen über Bamberg, als die Pressekonferenz für das elfte Blues- und Jazzfestival begann. Festivalleiter Klaus Stieringer erinnerte sich sogleich an einen Satz von Blues-Meister Tony Bulluck, der über den Bamberger Regen sagte: "Das ist kein Regen, das ist der Blues". So oder so ähnlich soll es sich anfühlen, wenn es im Sommer wieder musikalisch in Stadt und Landkreis Bamberg wird.Tony Bulluck darf als Gesicht der Konzertreihe natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen - und noch zahlreiche Künstler mehr: "Wir haben so viele Musiker wie noch nie", so Stieringer bei der Vorstellung des diesjährigen Programms. 76 Einzelmusiker und Bands werden vom 4. bis 13. August in der Stadt und vom 28. Juli bis 20. August in etlichen Landkreisgemeinden spielen - bei kostenlosem Eintritt.Im Landkreis beteiligen sich in diesem Jahr Strullendorf, Buttenheim, Hirschaid, Hallstadt (Eröffnung), Oberhaid, Altendorf, Baunach, Burgebrach und Gundelsheim. In der Stadt stehen die Bühnen am Maxplatz, Gabelmann und auf der Böhmerwiese sowie im Bamberger Stadtteil Gaustadt, wo unter anderem Flávio Martins, bekannt von "The Voice of Germany", am 28. Juli ein Nachtkonzert in der Kirche St. Josef geben wird."Wir haben dieses Jahr die Situation, dass wir keinen Plärrer, keine Sandkerwa haben, von daher lechzt Bamberg nach interessanten, attraktiven Veranstaltungen", hob Bambergs Bürgermeister Christian Lange (CSU) die Wichtigkeit des Blues- und Jazzfestivals für die Stadt hervor. Die Jugend sei die Zukunft, deshalb freue er sich, dass auch wieder viele junge Bands eingebunden werden.Laut künstlerischem Leiter Volker Wrede ist ohnehin "die Verbindung aus internationalen Stars und regionalen Geheimtipps das Erfolgsgeheimnis des Festivals". So wird beispielsweise die noch junge Band Oporto am 11. August in Strullendorf auf dem Schwanenkeller spielen.Das Festival kann aufgrund des begrenzten Budgets die ganz großen Stars nicht nach Bamberg locken, wie Wrede erklärte, deshalb suche er nach solchen Bands, die kurz vor dem Durchbruch stünden. Seine persönliche Favoritin: Dona Oxford, eine Boogie-Woogie-"Granate", die am 9. August am Maxplatz auf der Sparda-Bank-Bühne spielt.Die Bank ist neben Tucher Hauptsponsor. Die stadtfremde Brauerei wird auch über das elfte Jahr hinaus Sponsor in der Bierstadt Bamberg bleiben. Wie Festivalleiter Klaus Stieringer erwähnte, ist der Vertrag verlängert worden.