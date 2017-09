Fränkische Sänger, böse Hexen und allerlei Getier

Osterhase und Nikolaus





Mit dem 40. Geburtstag des Wildparks Klaushof schlug die Geburtsstunde des Sommerfests. Eigentlich hatte die Stadt zusammen mit Freunden und Förderern 2011 lediglich das Jubiläum des Wildparks festlich begehen wollen und zu diesem Anlass ein erlesenes Programm zusammengestellt. "Das kam dann so gut an, dass wir auch in den kommenden Jahren dabei geblieben sind", sagt Wildparkleiter Axel Maunz. Am 1. Oktober steht die siebte Veranstaltung zum Ausklang des Sommers unter dem Motto "Musik, Märchen und Kunst".Seit gut 20 Jahren kommen an Ostern Mädchen und Buben zum Wildpark Klaushof, viele mit dem Glauben, dass dort der Osterhase Tausende von Eiern versteckt hat. Im Winter treffen die Knirpse dann dort auf den Nikolaus, der für sie natürlich kleine Geschenke aus seinem schweren Rucksack zutage fördert. Diese beiden Veranstaltungen sind seit Jahren Renner, sagt Maunz. Aber auch das Sommerfest ist inzwischen äußerst beliebt, so der Stadtförster weiter. Dass es so viele Gäste anzieht, liegt möglicherweise auch daran, dass sich Stadt und Förderverein jedes Jahr ein anderes Motto ausdenken.2012 wurde beispielsweise im Wildpark das "Grüne Klassenzimmer" eröffnet. Denn schon seit 2008 zählt der Bad Kissinger Wildpark offiziell zu den Umweltbildungseinrichtungen. In Kooperation mit der Uni Würzburg findet am Klaushof jährlich ein Teil der Lehrer-Aus- und -Fortbildung statt. Das heißt unter anderem auch, dass die Studenten hier vor Ort Schulklassen betreuen und den Schülerinnen und Schülern dabei die Natur schmackhaft machen.Zudem betreiben sie Studien zu ihren Bachelor- und Doktorarbeiten. 2013 feierte dann im Sommer die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz mit einem Fest am Klaushof ihr 40. Jubiläum. Vor zwei Jahren stand das Thema Wald- und Naturschutz im Mittelpunkt.Schließlich kam 2016 das neue Biber-Gehege bei den Feierlichkeiten groß heraus. 2017 soll's jetzt um Lieder und Musik, um Märchen und im weiteren Sinn auch um Kunst gehen, sagt Maunz im Gespräch mit dieser Redaktion."Denn Wald und Kunst hängen am Klaushof zusammen", erklärt der Wildpark-Chef und weist auf das Bildhauer-Symposium im Jahr 2004 am Klaushof hin. Regionale Künstler hatten damals aus Eichenstämmen interessante Tier-Skulpturen geschaffen und diese dann freundlicherweise dem Wildpark überlassen. "So steht jetzt an jedem Tiergehege bei uns ein Kunstwerk."Inzwischen geht es also längst nicht mehr nur darum, Kinder zu den Tieren im Freigehege zu locken, sagt der Stadtförster. "Wir wollen mit unserem Programm die ganze Familie ansprechen." Dass das Wildpark-Fest jedes Jahr zu einer Attraktion wird, dazu tragen auch Sponsoren bei. Die Bayerischen Staatsforsten Bad Brückenau finanzieren seit langem Plakate und Flyer. Auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Bad Neustadt) trägt stets sein Scherflein zum Gelingen des Festes bei und hat heuer die Musiker und Künstler gesponsert.Um 13 Uhr stoßen am Sonntag erst einmal die Jagdhornbläser des Bad Kissinger Jägervereins in ihre Hörner, bevor Oberbürgermeister Kay Blankenburg das Fest eröffnet. Danach bittet der Männerchor des Fränkischen Sängerbunds um Aufmerksamkeit. Ganz neu im Programm ist diesmal ein klassischer Part (ab 17 Uhr) mit Sopranistin Bettina von Hindte und Konrad Naegeli (Gitarre). Die beiden wollen die Gäste mitnehmen in die "Welt zwischen Mythen und Legenden, Sagen und Wirklichkeit", heißt es in der Ankündigung.Später, also um 18.15 Uhr, kann man im Wald dem Konzert der Vögel lauschen, die sich am Abend möglicherweise dort herumtreiben. Zuvor (um 15 Uhr) begleitet Von Hindte die kleinen (und vielleicht auch großen) Gäste noch zur Wildfütterung. Bei dieser Märchenstunde treffen alle dann auf die böse Waldhexe, die Hänsel und Gretel braten will. Doch zum Glück werden die gute Hexe Rabenklau und ihr Freund Falkenbein das zu verhindern wissen.Weitere Informationen in Internet: www.wildpark-klaushof.de