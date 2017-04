Wohnen, lernen, leben

Am 2. Februar 2012 haben die Amerikaner ihren Abschied aus Schweinfurt verkündet. Fünf Jahre später ist die Neunutzung aller US-Gelände längst klar. In Yorktown und auf dem Kesslerfield sind mit dem Verkauf der Wohnhäuser und der Ex-High-School an die International School Mainfranken bereits Fakten geschaffen. Ebenso am Brönnhof.

Die Stadt hat Yorktown, Kesslerfield, Askren Manor und Ledward gekauft. Sie ist mit dem mit hoher Schlagzahl bisher Erreichten zufrieden, kann das auch sein. "Die wesentlichen Weichen sind gestellt", sagte Konversionsbeauftragter Hans Schnabel im Bau- und Umweltausschuss, dem er auch einige Neuigkeiten präsentierte. Die Verabschiedung der Garnison erfolgte am 19. September 2014. Genau genommen sind Schnabel und Co. also erst knapp drei Jahre "im Geschäft".

Start war in Ledward. Wegen des Flüchtlingsstroms waren weitere Erstaufnahmeeinrichtungen (EA) nötig. Schweinfurt wurde die für Nordbayern. Im Februar 2015 begannen die Umbauarbeiten im westlichen Teil. Am 1. Juli 2015 ging die EA in Betrieb. Die anfangs geplanten Plätze mussten wegen der nicht nachlassenden Ankunft von Flüchtlingen auf 2064 erweitert werden. Der Ausbau auf bereits zugesicherte 3110 Plätze ist gestoppt.

Die Stadt hat mit dem Freistaat und dem Bund einen Mietvertrag bis 30. Juni 2020 geschlossen. Die Jahresmiete beträgt 1,4 Millionen Euro. Bis 31. Dezember 2018 müssen Land und Bund entschieden haben, ob sie über 2020 hinaus eine EA in Schweinfurt haben wollen. Vereinbart ist, dass Schweinfurt dafür dann einen Neubau errichtet. Denn: Sie hat eigene Pläne für den Westen von Ledward, genannt seien die Nutzung für die Landesgartenschau (2026) und eine neue Stadthalle.

Die für die Landesgartenschau eingeplante Halle 137 im Norden wird schon jetzt saniert und durch die FH (zwischen)genutzt. Mit dem Freistaat ist ein fünfjähriger Mietvertrag geschlossen. Im Gebäude soll auch das Gründerzentrum (Hainig) eine Rolle spielen.



Baubeginn für i-Campus

Der Osten von Ledward ist vergeben. Zur Errichtung des Internationalen Campus (i-Campus) der Fachhochschule verkaufte die Stadt letzten Herbst 62 000 Quadratmeter an den Freistaat. Der vordere Teil Ecke Niederwerrner/Franz-Schubert-Straße wird i-Campus. Mit dem ersten Bauabschnitt beginnt das Land im Herbst 2017. Das Gelände wird bis dahin von der Stadt leer geräumt sein. Baubeginn für den i-Campus ist ebenfalls diesem Herbst, bis Ende 2019 soll er fertig sein.

Im nördlichen Teil entlang der Franz-Schubert-Straße soll sich in den Folgejahren eine i-Factory (auf 23 000 Quadratmetern) im Zusammenspiel mit der Industrie anschließen. Erschlossen wird Ledward durch eine Allee namens Carus. Die Stadt erhielt vom Staat für dieses Projekt vier Million Euro Fördermittel. Wie die Allee aussehen soll, klärt ein städtebaulicher Wettbewerb.

Noch wichtig: Gebäude 207 am Ehrenhof (Ex-Haupteingang) hat die Stadt an das Studentenwerk Würzburg verkauft. Geplant sind 140 Appartements. Die ersten 46 wurden von i-Campus-Studenten Ende 2016 bezogen.



Umbau zu Eigentumswohnungen

Askren Manor: Im neuen Wohngebiet werden 28 der 34 Wohnblocks abgebrochen, fünf noch heuer, die anderen 2018. Die Stadt und ihre Tochter Stadt- und Wohnbau errichten am neuen Stadtteil-Eingang (Höhe Volksfestplatz) vier Gebäude im Mietwohnungsbau. Die anderen Gelände sind an drei Investoren verkauft. Die P & P-Group Fürth baut sechs Wohnblocks (entlang Kennedy-Ring) zu Eigentumswohnungen um, wird die 26 Offiziers-Doppelhäuser nach Sanierung zum Verkauf anbieten. P & P erwarb 37 000 Quadratmeter. An Glöckle und Riedel gingen 34 000 Quadratmeter. Die Schweinfurter Firmen wollen in neuen modernen Wohnblöcken Eigentumswohnungen anbieten. Die Stadt wird 32 Einfamiliengrundstücke anbieten. Ob die Schule erhalten wird, ist offen. Abgerissen wird der US-Markt. Die festungsähnlichen Einfahrten und Zäune verschwinden.

Yorktown/Kesslerfield: Bundesweit beachtetes Highlight war die wegen des Interesses nötige Verlosung (Mai 2016) der 64 Yorktown-Doppelhäuser. Noch heuer entstehen dahinter 16 weitere Grundstücke, erschlossen durch die neue Alaskastraße. Die Vermarktung beginnt im Herbst 2017. Das Interesse ist mit jetzt schon 60 Bewerbern enorm.

Auf dem Kesslerfield hat die International School Mainfranken ihren Betrieb Ende 2016 aufgenommen. Über die Zukunft der Sporthallen ist noch nicht entschieden. Die etwas umständliche Zufahrt (Rad- und Fußwege sind geschaffen) bleibt vorerst, eine verkehrliche Umgestaltung wird spätestens zur Landesgartenschau erledigt sein.



Stadt will Ex-Bauhof kaufen

Conn Barracks: Die Stadt ist auf dem weitgehend im Landkreis gelegenen Areal Gesellschafter im 2014 gegründeten Zweckverband. Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie sollen im Juli vorliegen.

Heeresstraße: Die Stadt ist seit Februar 2016 Eigentümerin auf ihrer Gemarkung. Das Befahren der Straße wird durch Schranken derzeit verhindert. Dittelbrunn und Üchtelhausen sind für ihren Teil der Straße noch keine Eigentümer. Beide Gemeinden lassen aber Studien zur künftigen Nutzung erstellen, die derzeit noch offen ist.

Den Ex-Bauhof der Army an der Franz-Schubert-Straße will die Stadt kaufen. Geplant ist dort eine Filiale des Servicebetriebs Bau und Stadtgrün (jetzt nur im Hafen Ost). Interesse gibt es auch von Rettungsdiensten. Vielleicht kommen beide unter. Die Ex-MP-Station gleich daneben wird die Stadt wohl nicht kaufen. Es gibt aber verschiedene Interessenten. Für den Abrams-Club in der Richard-Wagner-Straße war gibt es laut Hans Schnabel verschiedene gewerbliche Interessenten. Die Stadt ist nicht interessiert. Hannes Helferich