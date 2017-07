Testpiloten im Alter von 13 bis 46 Jahre heben ab

Testpiloten gesucht! Mit diesem Slogan begaben sich die Hammelburger Segelflieger auf die Suche nach Neugierigen, die schon immer einmal im lautlosen Flug den Steuerknüppel selbst in der Hand halten wollten. Bei dem Projekt, das sich die Jugendsparte der Flugsportgruppe ausgedacht hat, würden die Teilnehmer zwei Tage auf dem Flugplatz verbringen. Lara Schneider, Ideengeberin und Hauptorganisatorin, hatte anfangs Bedenken, ob sich überhaupt jemand melden wird.

Die Sorge der 18-jährigen Segelfliegerin erwies sich als unbegründet. 13 Interessenten melden sich innerhalb weniger Tage an. Vom 13-jährigen Schüler bis zum 46-jährigen Chemieingenieur reicht das Spektrum der Testpiloten.

Samstagfrüh finden sie sich alle pünktlich auf dem Flugplatz Hammelburg zum Briefing ein. Matthias Gremer und Thorsten Scheller, die beiden Fluglehrer, nehmen jeweils eine Gruppe unter die Fittiche. An zwei auf dem Vorfeld aufgebauten Segelflugzeugen erklären sie deren Konstruktion und die aerodynamischen Grundsätze, erläutern Bedienung und Wirkungsweise von Rudern, Steuerknüppel und Pedalen und geben einen Überblick über die Cockpit-Instrumente. Man kann förmlich spüren, wie die Spannung bei den Flugnovizen wächst. Wann geht es in die Luft? Endlich werden die Flugzeuge zum Startplatz der Piste 28 geschoben. Jetzt müssen alle mit anpacken, denn Segelfliegen funktioniert nur in Teamarbeit. An zwei Tagen stehen zwei doppelsitzige Schulsegler, die Schleppwinde und eine Motorschleppmaschine zur Verfügung. Anders als beim Autofahren erfordert das Fliegen eine gründliche und hochkonzentrierte Vorbereitung vor jedem Start, lernen die Testpilotinnen und Testpiloten.



Sicherheit ist oberstes Gebot

Alles wird mehrfach gecheckt, denn Sicherheit ist oberstes Gebot. Sitzen die Gurte des Fallschirms korrekt? Verriegelt die Schleppkupplung ordnungsgemäß, lässt sie sich auch wieder lösen? Stimmen Funkfrequenz und Höhenmessereinstellung?

Mechatroniker Clemens Schlereth erlebt seine ersten Starts mit der gewaltigen Beschleunigung der Seilwinde. Er sitzt auf dem vorderen Sitz, auf dem hinteren wacht der Fluglehrer. Sachte zieht die Winde an, bis der Windenfahrer die Meldung "Seil straff!" bekommt, dann geht die Post richtig ab. In steilem Winkel wird die ASK13 in den Himmel katapultiert. "Der Windenstart war ein intensives Gefühl", berichtet Clemens nach der zweiten Landung.

Toll fand er auch den Blick aus dem Flugzeug nach unten. Mittlerweile hat Andrea Hohlmeier, 45 Jahre, von Beruf Gärtnerin, ihren ersten Segelflug im F-Schlepp hinter sich. Dabei wird der Janus C, ein moderner Hochleistungssegler, von der Motormaschine nach oben befördert. Es geht etwas ruhiger zu als an der Winde, dafür gewinnt man mehr Ausgangshöhe. Auch Andrea, die sich zusammen mit ihrem Sohn Florian fürs Testpilotenwochenende eingebucht hat, ist fasziniert. "Das wollte ich schon immer mal machen. Der Flug war richtig gut", schwärmt sie. Am Ende des Testpilotenwochenendes wird sie sich zum mehrmonatigen Schnupperkurs anmelden.



Die Tücken des Klimas

Am frühen Nachmittag ziehen dicke Wolken auf, bald fallen die ersten schweren Regentropfen. Nachdem die Flugzeuge von Mückenresten und Grashalmen befreit und in den Hangars verstaut sind, wird in der Flugplatzkantine der Theorieunterricht fortgesetzt. Die Teilnehmer lauschen gespannt den Vorträgen von Lara Schneider und Peter-Richard Wagner, trotz seiner 16 Jahre bereits erfahrener Segelflieger, über Wetterkunde, Technik und Aerodynamik und hört die eine oder andere Fliegergeschichte. Am Sonntagmorgen lacht wieder die Sonne. Doch es ist windig und böig. Rückseitenwetter nennen die Piloten diese typische Konstellation nach Durchzug einer Kaltfront. So lernen die Schülerinnen und Schüler gleich die Tücken des Klimas kennen. Fliegen ist heute anspruchsvoll, aber gefahrlos machbar, zumal der Fluglehrer ja immer mit an Bord ist. Am Ende des Tages werden wieder alle in die Luft gekommen sein.

Die Resonanz bei den Teilnehmern ist überwältigend. Testpilot Ahmad El-choura bringt es auf den Punkt: "Es ist schwer, sich dafür nicht zu begeistern." Der 19-jährige Bundeswehrsoldat ist über die Vereins-Homepage auf die Aktion gestoßen und hat sich, ohne eine Sekunde zu zögern, angemeldet. Auch er hat schon immer davon geträumt, selbst zu fliegen. Nach den Erlebnissen der letzten beiden Tage ist seine Einschreibung in den Schnupperkurs nur noch eine Formsache. Zufriedene Gesichter auch bei den Fluglehrern. Alle haben sich gut ins Team eingefügt. Am glücklichsten ist "Chefin" Lara Schneider. Der Verein freut sich über neue Flugschüler und denkt über ein erneutes Testpilotenwochenende im Frühsommer 2018 nach. Bernd Chittka