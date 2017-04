Steffen Hörtler führt CSU-Fraktion

Die Findungsphase in der sich die CSU-Stadtratsfraktion seit dem Rücktritt ihres Vorsitzenden Michael Heppes im Dezember befand, ist nun offiziell vorbei. Am Montagabend haben die Stadträte den CSU-Ortsvorsitzenden Steffen Hörtler einstimmig auch zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Stellvertreterinnen sind künftig Gudrun Heil-Franke und Martina Greubel.

Heppes war im Dezember nach parteiinterner Kritik zurückgetreten. Er "mache Politik mit Handschlagqualität", während sich einige einen "Wadenbeißer" wünschen, so Heppes damals. Nun, knapp vier Monate später, will die CSU-Fraktion einen Neustart wagen.



Offene Gespräche

"Die Fraktion befand sich in einem Findungsprozess. Das braucht Zeit und die haben wir uns genommen. Das war auch gut so", erklärt Steffen Hörtler dieser Redaktion. Der neue Fraktionsvorsitzende zeigt sich mit den Ergebnissen der internen Gespräche zufrieden.

"Wir haben alles offen und ehrlich besprochen. Trotz alledem, was in der Fraktion kritisch diskutiert wird, halten wir eng zusammen", sagt der 43-Jährige. Das Ziel, wie die Fraktion in Zukunft gemeinsam auftreten wolle, sei gesetzt.

Hörtler galt schon länger als Favorit für den Fraktionsvorsitz. "Ich habe immer gesagt, dass ich zeitlich sehr eingebunden bin. Ich musste erst einmal Gespräche führen und meine Aufgaben neu sortieren, bevor ich in der Fraktion Verantwortung übernehme", so der 43-Jährige. Hörtler lebt mit Frau und Tochter am Heiligenhof, wo er als Direktor der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk arbeitet. Neben Beruf und Politik engagiert er sich zudem ehrenamtlich als Landesvorsitzender der Sudetendeutschen in Bayern und stellvertretender Bundesvorsitzender.

Mit zehn von zehn Stimmen wurde Hörtler am Montagabend bei einem Treffen der CSU-Stadträte zu deren Vorsitzenden gewählt. Er hätte schon früher den Posten übernommen - doch die Terminlage ließ es erst jetzt zu, dass sie sich zu zehnt treffen. "Ich wollte, dass alle dabei sind", erklärt er. Nachdem im Dezember die gesamte Fraktionsspitze ihr Amt abgegeben hatte, wurden Hörtlers Stellvertreterinnen mit Gudrun Heil-Franke und Martina Greubel neu gewählt. Und auch in den einzelnen Ausschüssen haben sich die Stadträte neu aufgestellt.

"Uns war wichtig, dass in wichtigen Ausschüssen jemand von der Fraktionsführung vertreten ist und wir dort zudem die Sachkompetenz erhalten", erklärt Hörtler. "Wir haben jetzt eine klare Aufgabenverteilung." Hörtler hat jetzt auch einen festen Sitz im Finanzausschuss. Neben ihm sind die CSU-Stadträte Michael Heppes und Karin Renner dort vertreten.

Im Bauausschuss sitzen nun Martina Greubel, Klaus Bollwein und Bernhard Schlereth, während im Ausschuss für Familie, Bildung und Soziales Gudrun Heil-Franke, Martina Greubel und Bernhard Schlereth vertreten sind.

Dem Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur gehören die drei CSU-Stadträte Wolfgang Lutz, Steffen Hörtler und Gudrun Heil-Franke an. In den anderen Ausschüssen gab es keine Änderung bei den CSU-Vertretern. Die Arbeit seines Vorgängers will der neue Fraktionschef fortsetzen: "Michael Heppes ist ein ganz fleißiger Arbeiter und unsere Fraktion war immer ausführlich vorbereitet." Nachdem Heppes vorgeworfen war, zu nett zu Oberbürgermeister Blankenburg (SPD) gewesen zu sein, will Hörtler einen anderen Stil vertreten.



Inhalte besser präsentieren

"Die Fraktion will schlagkräftiger werden und auch etwas deutlicher nach außen kommunizieren, warum wir welche Entscheidungen treffen", sagt Hörtler. So etwa zur Ablehnung des städtischen Haushalts 2017. "Wir haben den Haushalt nicht aus Oppositionsgründen abgelehnt, sondern aus inhaltlichen Gründen." In Zukunft wollen die Stadträte der CSU ihre Themen in der Öffentlichkeit besser präsentieren. Er wisse aber auch, dass seine Fraktion nur zehn von 30 Stadträten plus dem Oberbürgermeister stelle. Julia Back