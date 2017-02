Spielbank wirft weniger ab

Die Erleichterung stand zwischen den Zeilen zu lesen. Als Finanzstaatssekretär Albert Füracker jetzt in München den staatlichen Beteiligungsbericht vorlegte, berichtete er, die neun staatlichen Spielbanken in Bayern hätten 2016 erstmals seit einem mehrjährigen Durchhänger wieder schwarze Zahlen geschrieben. Füracker verschwieg aber nicht, dass die Lage gemischt ist. Es gebe Starke, wie Bad Wiessee, und Schwache, wie Bad Kötzting und Bad Steben. Und es gibt das Luitpold-Casino in Bad Kissingen. Das liegt auf Platz sechs von neun, also im hinteren Mittelfeld.



13 Prozent weniger

Ob das Luitpold-Casino jetzt auch schwarze Zahlen schreibt oder doch eher rote, war am Mittwoch nicht sicher festzustellen. Spielbankdirektorin Heidrun Vorndran wollte sich dazu nicht äußern. Dafür lägen noch nicht alle nötigen Informationen vor. So viel ist aber klar: Der Bruttospielertrag, also die Differenz zwischen eingenommenen Einsätzen der Spieler und ausgezahlten Gewinnen, ist in Bad Kissingen deutlich gesunken. Von 5,079 Millionen Euro 2015 auf 4,408 Millionen Euro 2016. Das ist ein Rückgang um 13 Prozent, sagt Heidrun Vorndran. Zum Vergleich: Laut Finanzministerium sank der Bruttospielertrag aller staatlichen Spielbanken in Bayern 2016 zwar auch, aber nur um 5,7 Prozent, von 68,5 Millionen auf 64,6 Millionen Euro.



Folgen für die Stadt

Die Einbußen beim Bruttospielertrag des Kissinger Casinos hatten auch Auswirkungen auf die Stadt Bad Kissingen. Die Spielbankabgabe an die Kommune sank auf 661 000 Euro, berichtete Heidrun Vorndran auf Anfrage. 2015 waren es laut städtischem Haushalt noch 100 000 Euro mehr gewesen. In früheren Jahren lag die städtische Beteiligung am Erfolg des Casinos zum Teil noch deutlich darüber. Die wirtschaftliche Entwicklung der Bad Kissinger Spielbank im vergangenen Jahr hat nach Heidrun Vorndrans Einschätzung ihren Grund in den Belastungen durch den laufenden Umbau des Luitpoldbades zum Behördenzentrum. Die Arbeiten hätten "natürlich Probleme bereitet". Zudem standen weniger Parkplätze zur Verfügung.

In die Zukunft blickt die Spielbankdirektorin allerdings mit Optimismus. Der Umbau des Luitpoldbades soll in diesem Jahr zu Ende gehen. Vor allem die im Innenhof geplante attraktive Veranstaltungsfläche, hofft sie, werde auch für das Casino "Synergieeffekte" bringen: "Davon werden wir erheblich profitieren." Dass sich die Erträge der bayerischen Spielbanken in den vergangenen Jahren verringert haben, hat neben so speziellen Gründen wie in Bad Kissingen, auch noch ganz allgemeine. "Das illegale Glücksspiel im Internet", sagt Heidrun Vorndran erschwere seriösen staatlichen Einrichtungen die Arbeit. Dazu komme die hohe Anzahl an Spielhallen. Die Rahmenbedingungen seien einfach ungleich.

Um dennoch Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Publikum anzuziehen, hält die Bad Kissinger Spielbank ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm vor. Eine Comedyreihe ist etabliert. Demnächst steht auch wieder eine so genannte Club Night an. Und darüber hinaus will die Spielbank, wie etwa bei einem Wohltätigkeitsroulette in Bamberg, weiterhin nach draußen gehen. Dass das Spielbank-Restaurant im Augenblick geschlossen ist, habe auf die Veranstaltungen keinen Einfluss, betont die Direktorin ausdrücklich. Bis das Restaurant unter neuer Leitung den Betrieb aufnehmen kann, werde noch ein wenig Zeit vergehen. Es hätten sich bereits verschiedene Interessenten gemeldet. Vor einer Entscheidung seien aber noch Besichtigungen notwendig. Auch Konzepte müssten erst noch gesichtet werden. Siegfried Farkas