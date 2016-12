Sehnsucht nach dem Weltraum - Euerdorferin will Astronautin werden

"Ich wollte immer eine Pionierrolle im Weltraum spielen", erzählt Tina Büchner da Costa. Zwar ist sie von ihrem Traum abgerückt, die erste Frau auf dem Mars zu sein. Aber der Wunsch nach der Reise ins All brennt immer noch in ihr. "Sterne gucken, Astronomie und Raumfahrt", diese Themen haben Tina Büchner da Costa aus Euerdorf schon immer interessiert. "Aber ich wusste gar nicht, dass man das überhaupt studieren kann", erzählt die 38-Jährige im Rückblick auf ihre Abizeit. 20 Jahre später hat die Unterfränkin, die in Bremen wohnt, die große Chance, die erste deutsche Frau im Weltall zu werden - und damit die Pionierrolle einzunehmen, von der sie immer geträumt hat.



Die Diplom-Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik ist unter den letzten 30 Bewerberinnen im bundesweiten Projekt "Die Astronautin": Bis 2020 soll die erste deutsche Frau ins All geschickt werden. Sollte sich Tina Büchner da Costa gegen ihre 29 Konkurrentinnen durchsetzen, wird sie sich auf eine Reise zur Internationalen Raumstation (ISS) aufmachen. Anfang Dezember hat sie die psychologischen Tests beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum durchlaufen. Nun entscheidet sich, ob sie es unter die letzten zehn Kandidatinnen schafft und der Reise ins All wieder ein Stückchen näher gekommen ist.



Von Flugzeugen begeistert

Zwar hat sie als kleines Kind noch nicht von fernen Galaxien geträumt, aber sie wollte schon damals ganz genau wissen, wie die Welt funktioniert. "Mein Vater ist Bauingenieur und hat mein Interesse an Technik gefördert", erzählt sie. Doch vor den Raketen kamen erst einmal die Flugzeuge. "Mit acht Jahren habe ich in einer Cessna einen Rundflug über Bad Kissingen gemacht, und mir konnte es nicht wild genug gehen", sagt sie. In ihrer Kindheit fliegen noch viele Jets über ihre Heimat Euerdorf. Jedes Mal rennt sie in den Garten und schaut hinauf zum Himmel. Dann kommt Tom Cruise. "Top Gun war der erste Film, der mich total begeistert hat", sagt sie. "Als ich den im Kino gesehen habe, wollte ich unbedingt auch so einen Jet fliegen." Sie verfolgt ihr Ziel und besucht in Schweinfurt eine Ausstellung der Bundeswehr: "Ich wollte keine Waffen abwerfen, aber ich habe gefragt, was ich machen muss, um Jets zu fliegen." Die Antwort, dass Frauen bei der Bundeswehr entweder zum Musikkorps oder zum Sanitätsdienst gehen, ist niederschmetternd. "Ich war frustriert, weil ich verstanden habe, dass ich in meinem Leben wahrscheinlich niemals meinen Hintern in so einen Jet reinkriege." Die Sehnsucht, einmal in ihrem Leben einen Jet zu fliegen begleitet die zweifache Mutter bis heute: "Wenn das nicht so teuer wäre, hätte ich das schon längst gemacht." Sollte sie nicht die erste deutsche Frau im Weltall werden, dann will sie sich als "Trostpreis" diesen Wunsch erfüllen. Hoffnung gab ihr dann Tom Hanks, der Hauptdarsteller des zweiten Films, der sie bis heute geprägt hat: "Apollo 13". "Dieser Film hat mich tief berührt", so Büchner da Costa.



Die Eltern unterstützten sie

Aber die Welten von Top Gun und Apollo 13 waren für die Unterfränkin weit weg. "In Franken und um mich herum gab es überhaupt niemanden, der so etwas in der Art gemacht hat", erinnert sie sich. Bis zu ihrem Abitur 1997 in Bad Kissingen wusste Büchner da Costa nicht, was sie studieren soll. "Ich hatte zwar einen Astronomiekurs, aber Physik wollte ich nicht studieren", sagt sie. Erst beim Blättern im Infowälzer "Studium Aktuell" hat sie erfahren, dass man Luft- und Raumfahrttechnik studieren kann. "Da wusste ich sofort: Das ist mein Ding!" Ihre Eltern unterstützten die 18-Jährige in ihren Plänen.



Von Bad Kissingen aus geht sie an die Uni nach Stuttgart. Praktika führen sie zu Airbus nach Toulouse und schließlich nach Französisch-Guayana in Südamerika. Dort, am Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, starten die Ariane-Raketen. "Dort wusste ich: Flugzeuge sind zwar toll, aber mein Herz schlägt wirklich für die Raumfahrt", sagt sie.



So sehr, dass sie sich 2008 bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) als Astronautin bewirbt. "Damals bin ich aber schon ziemlich früh ausgeschieden", erinnert sie sich. Da Astronauten nur alle 15 Jahre gesucht werden, hat sie das Thema, selbst ins All zu fliegen, aber abgehakt. Sie gründet mit ihrem Mann, einem Portugiesen, der wie sie beim Airbus Konzern arbeitet, eine Familie. Heute hat sie einen vier Jahre alten Sohn und eine sechs Jahre alte Tochter. "Ich dachte, dann hat es eben so sollen sein. Ich möchte meine Familie nicht missen", sagt sie.



Internationales Umfeld

Bei Airbus Safran Launchers leitet sie die Abteilung Future Launcher Technologies. Dort wird erforscht, wie Raketen mithilfe neuer Technologien zukunftsfähiger und kostengünstiger werden können. Sie arbeitet gerne im internationalen Umfeld. Und während viele ihrer Kollegen aus einem Umfeld von Raumfahrtforschern stammen, muss die Euerdorferin ihre Leidenschaft erst entdecken. "Das ist auch die Botschaft, die ich vermitteln möchte: Ich bin stinknormal, komme aus einem kleinen Dorf in Franken und bin meinen Weg gegangen." Doch ihre Chance, Geschichte zu schreiben, hätte sie fast verpasst. Als sie bei einem Kaffee mit Claudia Kessler, der Initiatorin von "Die Astronautin", zusammensitzt und diese von ihrem Plan berichtet, die erste deutsche Frau ins All zu schicken, findet die Unterfränkin deren Idee "cool und verrückt", ist aber Feuer und Flamme.

Es dauert einige Tage, bis ihr Entschluss steht. "Ich bin Mama von zwei Kindern, und ich möchte auf keinen Fall ein zu großes Risiko eingehen, dass meine Kinder ohne mich sind." Doch die Idee vom Flug ins All wiegt schwer. Auch ihr Mann bekräftigt sie, ihre zweite Chance zu nutzen. "Seitdem ich mich beworben habe, steigt meine Motivation für die Sache jeden Tag an", sagt die 38-Jährige. "Es ist so verrückt, weil es eine Leidenschaft ist, die aus meinem Inneren kommt. Ich habe mich nie beirren lassen."



Aufwendiges Auswahlverfahren

Im Mai war Büchner da Costa eine von 408 Frauen mit dem Ziel, die erste deutsche Frau im All zu sein. Heute muss sie sich diesen Traum nur noch mit 29 anderen teilen.

In der ersten Runde wurden Lebensläufe und Motivationsvideos gesichtet, Extremerfahrungen, wie beispielsweise ein Flug- oder Tauchschein gaben Extrapunkte. Danach waren es nur noch 120 Bewerberinnen. Diese mussten medizinische Fragebögen vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) ausfüllen. Im nächsten Schritt wurden Büchner da Costa und 85 andere Frauen zu Auswahlverfahren an das DLR nach Hamburg eingeladen. Dort wurden kognitive Tests, wie technisches Verständnis, Merkfähigkeit, Mathematik oder Englisch gemacht.



Anfang 2017 fällt Entscheidung

30 Frauen kamen in die nächste Runde - und wieder war die Unterfränkin darunter. Im Dezember schließlich folgten psychologische Auswahltests in Form von Interviews oder Gruppendiskussionen. Anfang 2017 folgen die medizinischen Tests, und die letzten zehn Kandidatinnen werden bekannt gegeben.

Sollte die Unterfränkin sich durchsetzen können, geht es für sie zehn Tage auf die Internationale Raumstation ISS.

Angst hat sie keine, aber Respekt. "Den muss man auch haben, sonst ist es ganz gefährlich", so Büchner da Costa. Die Ingenieurin hat Vertrauen in die Technik und vor allem in die Menschen, die dahinter stehen.