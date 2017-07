Sandwall: "Vieles ist eine Sache des Dialogs"

Als das Thema Nationalpark vor Wochen "wie eine Welle" daher brandete, sei für ihn klar gewesen, dass man sich mit den Fakten zu diesem Schutzgebiet so zu sagen auf neutralem Boden befassen muss, sagt Bad Bocklets Bürgermeister Andreas Sandwall (CSU). Im Gemeinderat stieß er auf offene Ohren, als er eine Fahrt in den Nationalpark Bayerischer Wald anregte. Am 1. und 2. Juli ging das Gremium auf Reisen. Am Ziel angekommen, interessierten sich die Bockleter vor allem auch dafür, was Jäger, Landwirte und Forstleute zu sagen haben.

In dem Nationalpark direkt an der Grenze zu Tschechien halten die Jäger ein Wildtiermanagement für selbstverständlich, sagt Sandwall. Vieles in einem Nationalpark sei "eine Sache des Dialogs", nahm Sandwall als Botschaft mit. Wird beispielsweise ein Wildschwein außerhalb des Nationalparks angeschossen und läuft ins Schutzgebiet hinein, so darf man ihm rein rechtlich 200 Meter weit dorthin folgen, sagt Sandwall. Sollte das Tier dann noch nicht gestellt worden sein, ist es freilich möglich, zusammen mit dem Grundstücksbesitzer auch tiefer in den Park hinein zu gehen, hörte man beispielsweise von Max König aus der Grafenauer Jägerschaft.



Wandern erwünscht

"Es ist ja schließlich kein Zaun außenrum", spielt der Bockleter Bürgermeister auf Argumente an, die oft gegen einen Nationalpark ins Feld geführt werden. Als "absurd" bezeichnet er in diesem Zusammenhang auch Ängste, dass man in einem Nationalpark nicht mehr wandern könne. Im Bayerischen Wald seien überall neue Wege ausgeschildert worden. "Man darf durch alle Gebiete wandern, denn man will einen Nationalpark ja erlebbar machen." Das sei spätestens nach dem Gespräch mit dem Leiter der Nationalparkverwaltung, Franz Leibl, klar geworden.

Dennoch ist für Sandwall selbstverständlich: "Die Ängste der Leute sind da und man muss mit ihnen sensibel umgehen". Dass Landwirte sich sorgen, könne er bis zu einem gewissen Grad verstehen. Sie hätten in der Vergangenheit mehrfach erfahren, dass der Staat ihnen Verordnungen auferlegte. Johann Döringer, BBV-Kreisobmann des Landkreises Freyung-Grafenau hingegen habe jedoch deutlich gemacht, dass es den Landwirten in unmittelbarere Nähe des Schutzgebiets sehr gut gehe, so Sandwall weiter. Denn wenn es beispielsweise zu Wildschäden kommt, sei den Landwirten ein finanzieller Ausgleich von staatlicher Seite garantiert.

Laut Josef Höppler, Vorsitzender der Waldbesitzer-Vereinigung Freyung-Grafenau, müssten Privatwaldbesitzer am Nationalpark sich keine Sorgen machen, erzählt Sandwall. Nachdem der Staat sein Holz aus dem Bayerischen Nationalpark nicht mehr vermarktete, sei der Wert des Holzes aus Privatwald in die Höhe geschossen.

Wo liegt der Mehrwert für uns in der Rhön? Diese Frage habe ihn immer wieder beschäftigt, sagt Sandwall. Nach den Gesprächen mit mehreren Bürgermeistern dort und dem Wirtschaftsförderer der Region sei ihm klar geworden, dass sich der Tourismus in einem Nationalpark nach vorn entwickelt.

Das könne man rein wirtschaftlich sehen, sagt Sandwall. Aber auch die Infrastruktur der Ortschaften in der Rhön könnte seiner Ansicht nach gewinnen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in jedem Dorf eine Gaststätte gibt, ist sehr groß."

Zudem sei im Biosphärenreservat Rhön bereits eine gewisse Vorarbeit geleistet worden, weil es schon zahlreiche typische Rhöner Produkte zu kaufen gibt, die eine gewisse Wertschöpfung garantieren, meint Sandwall. Das sieht auch Nationalparkleiter Leibl so. Nach dessen Ansicht hat die Rhön allein deshalb einen gewissen Vorsprung, weil sie die Dachmarke Rhön fix und fertig entwickelt hat, gibt Sandwall aus dem Gespräch mit Leibl wieder.

Sich vor Ort im Bayerischen Wald informiert zu haben, hält das Bockleter Gemeindeoberhaupt für einen Gewinn in Bezug auf die eigene Meinungsbildung. Ähnlich denkt man im Landkreis Rhön-Grabfeld. Auch dort werden die Bürgermeister zusammen mit Landrat Thomas Habermann am Wochenende in den Bayerischen Wald fahren. Selbst im Bad Kissinger Kreis-Wirtschaftsausschuss wurde am Montag angesprochen, ob der Kreistag sich nicht vor Ort zum Nationalpark ein Bild machen soll. Landrat Thomas Bold zeigt sich offen: "Wenn es der Kreistag wünscht, werden wir es machen." ikr