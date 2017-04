Jagd auf Rehe muss Grenzen haben

Wenn Erich Meidel in einem Jahr aus Altersgründen mit 90 Jahren die Jagd aufgeben wird, geht ein langes, engagiertes Jägerleben zu Ende. 85 Jahre lang hatten dann er und zuvor sein Vater Richard, der von 1933 bis 1960 das frühere Forstamt in Hundelshausen leitete, den nördlichen Bogen des Gemeinschaftsjagdreviers Hundelshausen-Altmannsdorf gepachtet.

Schon als 15-Jähriger erwarb Erich Meidel seine erste Jagdkarte. Obwohl er sich für die juristische Laufbahn entschied und später in Schweinfurt sesshaft wurde, blieb er von Jugend an eng mit der Natur, der Jagd und dem Steigerwald verbunden. Seit vielen Jahren treibt den passionierten Waidmann die Sorge um den Erhalt der naturgegebenen Gemeinschaft von Wald und Wild um. Mehr und mehr drifte das seit der Urzeit bestehende Gefüge von Pflanzen und Pflanzenfressern auseinander, beklagt er. Gemeint ist damit der starke Rückgang des Rehwildes als letzte wiederkäuende Pflanzenfresserart im Steigerwald durch die massierte Bejagung im Staatsforst.

Der sein Revier betreffende Westrand des nördlichen Steigerwaldes sei das beste Beispiel, so Erich Meidel. Seit Jahren sei es hier in den Privatrevieren aufgrund der nebenan im Staatswald deutlich dezimierten Bestände nicht einmal annähernd möglich, die von der Jagdbehörde vorgegebenen Abschusszahlen erfüllen zu können.



20 Bewegungsjagden im Jahr

Bis zu 20 Bewegungsjagden des Forstbetriebs im Jahr, die Vergabe von Pirschbezirken und die Ansitzjagd hätten die Wilddichte stark reduziert und teilweise bis zur jagdlichen Verödung ganzer Nachbarreviere und Revierteile geführt.

Dabei hätten gerade die großen Pflanzenfresser wie das Reh seit Jahrhunderttausenden unsere Wälder mitgeformt, also lange, bevor der Mensch ihn bewirtschaftete und veränderte, so Erich Meidel. Auf den "sterbenden Wald" ließen sich die hohen Abschüsse als Vorgehen gegen das "Waldsterben von unten" nicht mehr stützen. Der Wald gelte längst wieder als gesundes Ökosystem. In Ebrach glaube man aber nun, bei der Einbringung der Weißtanne als Maßnahme gegen Sturmschäden nicht ohne die radikale Bekämpfung des Rehs auszukommen.

Doch sei auch dies keine Rechtfertigung für ein weiteres radikales Vorgehen gegen das Rehwild, betont Erich Meidel. Denn die Tanne lasse sich selbst in höher gelegenen Gebieten mit größerem Schneereichtum ohne eine so intensive Bekämpfung des Rehs wie im Ebracher Staatswald einbringen.

Dies habe sich bei früheren Exkursionen des Jagdschutzvereins Schweinfurt in Revieren wie am Großen Arber gezeigt. Dort gelinge es, mit kostengünstigen Pflegemaßnahmen einen naturnahen Wald mit artgerechten Wildbeständen und einem Drittel Waldanteil der Tanne ohne Zaun zu pflegen.

In den Augen Meidels, Verfechter von "Wald und Wild", statt "Wald vor Wild", dürfe die Bekämpfung des Rehwilds zum Waldschutz nicht grenzenlos sein. Früher habe einmal gegolten: "Der Wald ist der Stall, die Felder und Wiesen sind die Weide für das Schalenwild." Davon könne heute nicht mehr die Rede sein. Meidel unterstreicht: "Viele Einwohner in den umliegenden Dörfern und ihre Besucher bedauern es sehr, dass sie seit Jahren kein Reh mehr gesehen haben und dass wir als Jäger uns nicht mehr für eine für das Wild artgerechte Jagd einsetzen." Er selbst habe in dem von ihm gepachteten Revierteil Altmannsdorf zuletzt vor über zwei Jahren ein Reh bei Tageslicht erblickt. Seit seiner Jugend tritt Erich Meidel angesichts der laufenden Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft für Ersatzmaßnahmen durch Lebensraumverbesserungen ein.

Trotz der von Jagdpächtern und Jagdgenossen initiierten Erhaltung und Anpflanzung von Flurgehölzen und Hecken, trotz des Anlegens von Zwischenfruchtflächen mit wildtiergerechten Mischungen und vielen Äsungskomponenten oder trotz der Einschränkungen beim Mähen und Düngen würden die vorhandenen besten Deckungs- und Äsungsflächen vor dem Wald in Altmannsdorf jedoch nicht angenommen.

Erich Meidel bedauert: "Von den Rehen wird keine einzige Traube in den angrenzenden Weinbergen rechts der Straße nach Neuhof gegessen. Aber wo kein Wild mehr ist, kann auch keines aus dem Wald herauskommen." In Gegenden wie am Kaiserstuhl sei dies anders. Dort würden die Rehe für Millionenschäden in den Weinbergen und so bei den Winzern für reichlich Verdruss sorgen.

Erich Meidel, Ehrenvorsitzenden des Landesjagdverbandes Bayern sowohl von Unterfranken, als auch der Kreisgruppe Schweinfurt, ist überzeugt: "Auch bei uns sollten waldbauliche Probleme nicht nur mit der Kugel gelöst werden."