Gutachten: Nationalpark als Goldgrube?

Das ist die Überraschungs-Zahl: 27,5 Millionen Euro soll der Tourismus ab 2050 jährlich in die Rhön spülen - vorausgesetzt, es gibt einen Nationalpark. Zu diesem Ergebnis kommt das sozioökonomische Gutachten von Professor Hubert Job (Würzburg).

Das Gutachten sagt auch das: Die Bevölkerung schrumpft, die wirtschaftliche Gesamtleistung (BIP) liegt teilweise in der niedrigsten Kategorie, der Tourismus vegetiert jetzt vor sich hin. Sollte der Status quo erhalten bleiben, würde sich die Situation verschlechtern, heißt es. In einem Nationalpark wäre die Wertschöpfung laut Job aber nach 30 Jahren erheblich größer. Nachfrage bei Politikern: Wie ordnen sie das Gutachten ein?

Frappierend nannte Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD) zwei Werte: Einerseits die 27,5 Millionen Euro Mehreinnahmen im Bereich Tourismus pro Jahr, andererseits wird bei der Holzwirtschaft mit einem Verlust in Höhe von 2,5 Millionen Euro gerechnet. "Es ist ganz klar, dass der touristische Mehrwert überwiegt." Seiner Ansicht nach müsse man jetzt zügig in die Konzeptphase gehen. Keinen Hehl macht der OB daraus, dass er "enttäuscht" ist, dass das Gutachten bisher nur bei Landratsämtern aufschlug und nicht auch an die Bürgermeister der betroffenen Kommunen ging. Es sei wichtig, dass die Diskussion auch draußen in der Bürgerschaft geführt werde. Generell glaubt er, dass der Nationalpark eine "Riesenchance" wäre. "Wir sollten sie nicht vertun."

"Das Gutachten bestärkt mich in meiner Meinung", sagt der Bad Kissinger Kreissprecher des Bayerischen Gemeindetags, Gotthard Schlereth (Oberthulba; CSU/FWG). Nachdem der Verfasser des Gutachtens auch das ILEK-Konzept für die Kommunen der Allianz Kissinger Bogen erarbeitet hat, wisse er bereits, welches Zukunftspotenzial allein in der Allianz-Region steckt. Ein Nationalpark könne die gesamte Rhön "nach vorn bringen".



Bürger jetzt einbringen

Zeit zum Reden ist für Schlereth jetzt wichtig. "Der Zeitdruck muss weg, wir entscheiden schließlich für die nächsten 50 Jahre. Es ist eine Jahrhundertentscheidung." Die Bürger müssten jetzt schleunigst eingebunden werden. Von oben verordnete Konzepte würden Angst erzeugen, glaubt der Gemeindetagssprecher und plädiert daher im Vorfeld der Entscheidung auch für Bürgerversammlungen. "Der Reifungsprozess des Gedankens Nationalpark hat gerade erst begonnen."

Auch für Landrat Thomas Bold (CSU) liefert das Gutachten zunächst zwei wichtige Ziffern. Dass die Auswirkungen auf den Tourismus ab 2050 dann 27,5 Millionen Euro Mehreinnahmen bringen, habe ihn überrascht. Er ist skeptisch bezüglich eines Verlusts von nur 2,5 Millionen Euro in der Holzwirtschaft. Man müsse erforschen, wie "aussagekräftig" diese Zahl sei.

Am Montag fährt er mit Rhön-Grabfeld-Landrat Thomas Habermann (CSU) und den Kreissprechern des Bayerischen Gemeindetags nach München. Dort soll es - laut Bold - wohl auch darum gehen werde, mehr Zeit für den Dialog einzufordern. Möglicherweise werde auch ein länderübergreifender Nationalpark Rhön-Hessen zur Debatte stehen - ein Thema, das aktuell von den beiden Ministerpräsidenten diskutiert wird.

Sein Kollege Thomas Habermann wertet die prognostizierten Mehreinnahmen im Tourismus ab 2050 als äußerst positiv. Profitieren würden die Kurorte (plus 13 Prozent) und die übrige Nationalparkregion (plus 137 Prozent), zitiert Habermann die Studie. "Die Summe ist freilich eine Plangröße." Letztlich hänge alles davon ab, wie die Region die Chancen nutzt.

Zu den 2,5 Millionen Euro jährlich, die durch die Nichtnutzung forstwirtschaftlicher Möglichkeiten auf einer 9000 Hektar großen Staatswaldfläche wegfielen, wie es im Gutachten heißt, weiß Habermann eine Erklärung: Ein Teil dieser Summe verblieb bisher in Form von Lohn in der Region, der Erlös floss beziehungsweise fließt in den Haushalt der Staatsforsten ab. "Zusätzliche regionale Arbeitsplätze der Nationalparkverwaltung könnten den Wegfall des dann fehlenden Anteils wahrscheinlich gänzlich kompensieren", so Habermann.



Auftrag für neues Gutachten

Das Gutachten enthält viele Zahlen, die zunächst mit einem Nationalpark an sich nichts zu tun haben, findet Daniel Wehner, Vorsitzender des Nationalpark-kritischen Vereins "Unsere Rhön - gemeinsam stark". Zudem stört ihn, dass die Wertschöpfung im Gutachten erst ab 2050 berechnet wurde. Denn man müsse auch die unmittelbar bevorstehenden Jahre in eine Prognose miteinbeziehen. Der Verein hat in einer Würzburger Kanzlei ein Gutachten in Auftrag gegeben: Darüber, ob es überhaupt rechtens ist, in der Rhön ein solches Schutzgebiet zu errichten.

Für Claus Schenk von "Pro Nationalpark Rhön" enthielt das Gutachten keine Überraschungen. Er glaubt, dass man die schwache Rhön mit einem Nationalpark stärken könnte. Was das Gutachten in seinen Augen so überzeugend macht, sei die Tatsache, dass es der Fachmann erstellte, der auch das Gutachten zum Biosphärenreservat schrieb. "Professor Job ist eine Spitzenkenner der Rhön." Isolde Krapf/Ines Renninger