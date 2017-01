Flashmob in Bad Neustadt: Glaube, Wasser, Hoffnung

von MARION ECKERT

Über 200 Sternsinger aus den Pfarreien der Dekanate Bad Neustadt, Bad Kissingen und Hammelburg versammelten sich auf dem Bad Neustädter Marktplatz zu einem Flashmob, einem spontanen Auftritt in der Öffentlichkeit mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Erstaunt blieb so mancher Fußgänger stehen, um zu beobachten, was die vielen bunt gekleideten Kinder und Jugendlichen denn da vorhaben. Auf einen Pfiff hin stellten sie sich in eine Reihe und reichten einen Kanister, halb gefüllt mit Wasser, über ihre Köpfe hinweg.



Premiere

Mit dieser Aktion wollten die jungen Gläubigen auf das Thema der Sternsingeraktion aufmerksam machen. In diesem Jahr geht es um den Klimawandel und dessen Auswirkungen, aufgezeigt am Beispiel Wasserknappheit in Kenia. Schon im Laufe des Tages haben sich die Sternsinger in verschiedenen Workshops mit dem Thema intensiv befasst. Organisiert worden waren die Vorbereitung, der Flashmob und der abschließende Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger von den Regionalstellen für kirchliche Jugendarbeit in Bad Neustadt und Bad Kissingen sowie dem Bund der katholischen deutschen Jugend (BDKJ) in beiden Landkreisen. Es war das erste Mal, dass eine gemeinsame Sternsinger-Aussendung stattfand. "Es ist ein Projekt unserer verstärkten Zusammenarbeit", sagte Regionaljugendseelsorger Thorsten Kapperer. Sehr zufrieden äußerte er sich am Tag darauf über den Erfolg der Aktion und die engagierte und interessierte Teilnahme der Sternsinger. "Unser Organisationsteam ist sehr zufrieden. Die Sternsinger haben sich toll eingelassen, sowohl bei den Workshops, wie auch beim Flashmob und dem anschließenden Gottesdienst.



Das Sternsingerfest in Bad Neustadt wurde auch genutzt, um Roland Pietryga, den neuen Regionaljugendseelsorger für die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit der Dekanate Bad Kissingen und Hammelburg auf dem Volkersberg, in sein Amt einzuführen.



Doch zunächst standen die jungen Sternsinger im Mittelpunkt. Der Bad Neustädter Dekan Andreas Krefft, der den Wortgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt leitete, freute sich so viele Sternsinger in seiner Kirche begrüßen zu können. Aus jeder der gut 20 teilnehmenden Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften nahmen je zwei Sternsinger am Einzug teil. Er dankte den jungen Gläubigen, die sich teilweise schon seit über zehn Jahren als Sternsinger engagieren.



Erinnerungen an Ruanda

Als der Dekan gemeinsam mit den Sternsingern den Film über die Wasserknappheit in Kenia sah, sei er an Ruanda erinnert worden. Dort war der Pfarrer im vergangenen Jahr zwei Mal, um die Freunde und Partner seines Projektes "Abana Baseka - lachende Kinder" zu besuchen. "Von Afrika kommt nicht nur ein Hilferuf zu uns, sondern auch Dank. Dank eurer Hilfe konnte schon vieles verändert werden", sagte Krefft den Sternsingern. Er sprach von Schulen, Kindergärten, Häusern und Projekten, die gerade durch die Erlöse aus den Sternsingeraktionen realisiert werden konnten. Im Gebet sprach der Pfarrer vom verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung, damit niemand verhungern und verdursten müsse.



Wasser-Infos im Film

Die Predigt oblag dem neuen Bad Kissinger Regionaljugendseelsorger Roland Pietryga. Er vertrat den neuen Jugendpfarrer der Diözese Würzburg, Christian Kern. Pietryga griff das Sternsingermotto und den Wasser-Flashmob auf. Wasser ist Leben, aus dem Wasser heraus entstand alles Leben, ein Schluck Wasser nach dem Sport an einem Sommertag schmecke richtig gut, und Wasser mache auch Spaß, beispielsweise im Schwimmbad, stieg er in das Thema ein. Wie kostbar das Wasser in trockenen Gebieten der Erde sei, das haben die Sternsinger im Film erfahren können, und im Flashmob machten sie die Passanten in Bad Neustadts Innenstadt darauf aufmerksam, was für eine kostbare Sache Trinkwasser sei.



Pietryga setzte das Wasser aber auch in Verbindung zum Glauben und sang: "Alle meine Quellen entspringen in dir, mein guter Gott. Du bist das Wasser das mich trägt und meine Sehnsucht stillt." Genau diese Hoffnung auf den "guten Gott" und diesen Segen bringen die Sternsinger in diesen Tagen in die Häuser in ihren Gemeinden, und sie sammeln Geld, damit andere Kinder Kleidung, Nahrung, medizinische Versorgung und sauberes Trinkwasser bekommen können. "Kinder tun etwas für Kinder, das ist wunderbar und einmalig", betonte Pietryga. Die Sternsinger waren schließlich eingeladen, ihre persönlichen Wünsche und Bitten an Gott aufzuschreiben.



Segnung der Sternsinger

Abschließend übernahm Krefft die Segnung der Sternsinger und ihrer Utensilien, der Kreide und des Weihrauchs. "Ihr bringt den Menschen in ihre Herzen Frieden und Hoffnung", sagte er und wünschte ihnen, dass sie auf offene Herzen und Menschen stoßen werden.