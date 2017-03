Der Unterricht läuft digital

Die Klasse 8a an der Ludwig-Derleth-Realschule ist schon fast vom Papier weggekommen und in neue Dimensionen vorgestoßen. Schulleiterin Elisabeth Grimanelis sagt, bis auf die Walter-Rathenau-Realschule in Schweinfurt habe Gerolzhofen damit ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.



Die Schreibtische der 17 Schüler und der einen Schülerin in der 8a sehen sehr aufgeräumt aus. Im Grunde hat jeder nur ein i-Pad vor sich. Das ist das Medium, mit dem Lehrer und Schüler und auch die Schüler untereinander kommunizieren. "Alles, was auf dem i-Pad ist, können Schüler und Lehrer direkt besprechen", nennt Bernd Schmiedel, Lehrer für Mathematik und Physik, einen Vorteil des digitalen Unterrichts. Der Inhalt jedes Schüler-i-Pads kann direkt an das White Board, die elektronische Schultafel geworfen und diskutiert werden.



Auch in den Fächern Deutsch und Englisch, die Alexander Beck lehrt, funktioniert der digitale Unterricht. Die Schüler schreiben ihren Aufsatz und schicken ihn direkt an den Lehrer. Als Nebenprodukt ist das auch gut für das Zehnfinger-Schreiben. Das gibt es zwar noch als Fach Textverarbeitung, "aber es ist besser, wenn ein Schüler 12 bis 14 Stunden in der Woche auf der Tastatur schreibt, anstatt nur zwei", sagt Beck.



Markieren statt radieren

Im digitalen Schulbuch steht nichts anderes als im konventionellen. Nur, dass der Schüler auf seinem Bildschirm gleich mehrere Seiten aufschlagen oder einzelne Passagen vergrößert herausheben kann. Was im Schulbuch verpönt war, ist jetzt möglich: Randbemerkungen oder wichtige Textstellen markieren.



Das Pad erleichtert auch die Team-Arbeit. Bis zu vier Schüler können an einer gemeinsamen Präsentation arbeiten. Das digitale Lernen ist praktisch in allen Fächern einsetzbar. Im Fach Deutsch zum Beispiel können Schüler Aufbau und Inhalt einer Ballade aufrufen. Allerdings ist das gute alte Auswendiglernen der Gedichte immer noch Pflicht, berichtet Beck.



Im Musikunterricht könnte man sogar ein digitales Orchester gründen, denn ein Instrument spielen ist auch am i-Pad möglich, wenn man es in der wirklichen Welt spielen kann. Gleiches gilt fürs Komponieren. In Biologie kann sich zum Beispiel jeder eine App herunterladen, die alle Muskeln des menschlichen Körpers im Modell sichtbar macht. Und in Erdkunde kann ein Schüler auf einer unbeschrifteten Afrika-Karte raten, wo Tansania liegt. Tippt er auf einen falschen Länder-Umriss, sagt ihm das Gerät, wie viele Kilometer sein Tipp von der richtigen Lösung entfernt ist. Nur in den Fächern Haushalt und Ernährung sowie Religion hat die Digitalisierung noch keinen Einzug gehalten. In den übrigen Fächern ist Papier nur noch bei Schulaufgaben und Exen sowie einem Teil der Hausaufgaben gefragt.



Arbeits-, nicht Spielgerät

Für Lehrer und Schüler reicht die gemeinsame Arbeit jetzt weit über das Klassenzimmer hinaus. Beide können auch am Nachmittag oder Abend noch miteinander kommunizieren. Hier kommt natürlich wieder das Thema "Ständige Verfügbarkeit" ins Spiel. Aber im Sinne des Lernens nehmen das Alexander Beck und Bernd Schmiedel gerne in Kauf. Dass man mit dem i-Pad auch viel Unsinn anstellen kann, wissen beide. Deswegen gilt es, den Schülern klar zu machen, dass es sich bei den Tabletcomputern der Schule um ein reines Arbeits- und kein Spielgerät handelt.



Trotzdem bleibt das Spielerische nicht ganz auf der Strecke. So hilft der "Mathekönig" beim Kopfrechnen und Apps mit Quizfragen erweitern das Allgemeinwissen. Beck und Schmiedel haben den digitalen Unterricht an ihrer Schule in Eigeninitiative ins Leben gerufen. Dass die Schüler leicht zu begeistern waren, liegt auf der Hand. Mitmachen mussten aber auch die Eltern. Denn jeder Schüler muss sein eigenes i-Pad mitbringen. Staatliche Unterstützung gibt es noch nicht. Die i-Pads der rund zehn Lehrer, die beim digitalen Modellprojekt mitmachen, übernimmt das Landratsamt als Schulträger.