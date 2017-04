Bistum übernimmt die Klosterschänke auf dem Volkersberg

Umfassend für Leib und Seele da zu sein, ist der Anspruch von Lernwerk und Jugendbildungsstätte am Volkersberg bei Bad Brückenau. Ab diesem Sonntag mit zusätzlicher Dimension: Die Klosterschänke öffnet nach viermonatiger Umgestaltung neu. Das Bistum Würzburg tritt dort neuerdings und einmalig als Wirtshausbetreiber auf.



Der traditionsreiche Ort auf 600 Metern Höhe nahe der Rhönautobahn liegt der Kirche am Herzen. Neben den beiden Klosterschänken der Franziskaner am Kreuzberg und Engelberg am Untermain handelt es sich um die dritte in Unterfranken.



Diese Bedeutung untermauert die Kirche mit Investition eines sechsstelligen Betrages in die beiden Gästeräume und die Besucherterrasse mit je 80 Plätzen und Küche.



Dr. Jürgen Lenssen plante

Der im Herbst zurückgetretene Domkapitular Dr. Jürgen Lenssen plante die Gestaltung der Gasträume mit einer roten und einer braunen Decke Behaglichkeit. Sie runden die Präsention von Bildern des Künstlers Benedikt Werner Traut an den Wänden ab. Er war 2016 im Alter von 82 Jahren in Selbitz gestorben und hat der Diözese einen Teil seines Nachlasses vermacht.



"Es wird immer schwieriger, einen Pächter zu finden", begründet Ralf Sauer das Engagement der Diözese. Der stellvertretende Leiter der Jugendbildungsstätte ist zugleich Bereichsleiter für die Schänke.



Die Zeiten haben sich auch an dem erhabenen Ort mit herrlicher Aussicht bis zu den Pilsterköpfen und dem Dreistelz geändert. Bis zu 1000 Pilger pro Tag kamen im 17. Jahrhundert auf den Volkersberg. Das erste Wirtshaus errichtete 1686/87 die Stadt Bad Brückenau. Es wich 1752 einem größerem Barockhaus. Es stellt heute das Haupthaus der Jugendbildungsstätte. Im 19. Jahrhundert verlor es auch durch den Wegfall der Kreuzwallfahrten seine Bedeutung. Die Franziskaner reichten den Gästen fortan in den Sprechzimmern Bier, Brot und Käse.

Erst 1922 öffneten sie offiziell eine Klosterschänke. 1969 entstanden die ersten modernen Räume samt Panoramaterrasse mit reizvollem Blick über die südwestliche Rhön.



Siebenköpfiges Team

Nach dem Ausscheiden des letzten Pächters Ende 2016 kümmert sich künftig ein siebenköpfiges Team der Jugendbildungsstätte zunächst an den Wochenenden und an Feiertagen um das Wohl der Gäste. Zielgruppe sind unter dem Vorzeichen des Wirtshaussterbens zu allererst die Einheimischen.



Aber auch die 33 000 Tagungsgäste pro Jahr auf dem Volkersberg hat man im Blick. Und schließlich Ausflügler von weiter her. Für Durchreisende auf der Rhönautobahn bietet sich eine Rast an. In drei Minuten ist man hier.

Dem nahen Kreuzberg mit seinen Trinkhallen will der Volkersberg keine Konkurrenz machen. "Wir haben es hier beschaulicher", sagt Ralf Sauer. Die eingeschränkte Speisekarte ist ein Bekenntnis zur Region. Der Regionalanteil der Zutaten beträgt 80 Prozent. Eine Konkurrenz für heimische Wirte durch die Kirche als sieht Ralf Sauer nicht. "Wir sind eine Ergänzung", sagt er auch mit Blick auf die Kurgäste in Bad Brückenau, die gerne mal nach Abwechslung suchen.



Kein eigenes Klosterbier

Preislich werde man niemanden unterbieten, zumal nach den Tarifen des öffentlichen Dienstes bezahlt wird. Sie liegen fast drei Mal so hoch, wie im Gastro-Bereich, sagt Sauer. Auf ein eigenes Klosterbier müssen die Besucher übrigens verzichten. Dafür wird marketinggerecht der Pilgerstoff einer nahen Brauerei ausgeschenkt. Auch in Zukunft wird das Geschäft nach Einschätzung der Verantwortlichen saisonal schwanken.



Längere Öffnungszeiten denkbar

Zunächst sind die Öffnungszeiten bis auf Gruppenbuchungen auf Wochenenden und Feiertage beschränkt. Je nachdem, wie es läuft, ist eine Ausweitung denkbar.



Tag der offenen Tür

Mit Eröffnung der Klosterschänke gibt es am Sonntag, 30. April, von 13.30 bis 17.30 Uhr, einen Tag der offenen Türe am Volkersberg. Es gibt Führungen, der Lebensgarten öffnet seine Pforten, die Kinder können die Spielplätze entdecken und am Kinderprogramm der kja Regionalstelle Bad Kissingen teilnehmen. Um 17 Uhr spielt Regionalkantor Peter Rottmann ein Orgelkonzert in der Wallfahrtskirche. Wolfgang Dünnebier