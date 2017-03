Bad Neustadts Schulhund Lotte ist ein Fernsehstar

Die Schüler des Rhön-Gymnasiums Bad Neustadt fiebern seit Monaten diesem Freitagabend, 10. März, entgegen: Da spielt nämlich "ihre" Schulhündin Lotte um 20.15 Uhr in der ARD-Komödie "Zwei Sturköpfe im Dreivierteltakt" zusammen mit den Schauspielern Uwe Ochsenknecht und Herbert Knaup.



Per Handy Hundenachrichten

Sechs Wochen lang verfolgten vor allem die Unterstufenschüler im vergangenen Sommer beinahe täglich Lottes Dreharbeiten über Fotos und Videoschnipsel im Informatikunterricht von Lehrer Wolfgang Klör. Die Trennung von der fünfjährigen Deutsch-Drahthaar-Hündin fiel nicht nur den Kindern, sondern auch Herrchen Wolfgang Klör richtig schwer. Deshalb schickte Filmtiertrainer Christoph Kappel regelmäßig per Handy Hundenachrichten vom Set nach Bad Neustadt.



Viele Woche vor der Kamera

Lotte ist von Kindheit an Schauspielerin. Viele Wochen stand sie in ihrem Hundeleben bereits vor Kameras. Zu Wolfgang Klör gelangte sie im August 2014 "durch puren Zufall". Kurz zuvor hatte dieser seinen Mischlingsrüden Lui aufgrund eines Krebsleidens verloren. Bei einer Hochzeitsfeier in München war Lotte ebenfalls Partygast und wich dem hundenarrischen Lehrer - nach kurzem, beiderseitigen Beschnuppern - nicht mehr von der Seite.

Dies beobachtete Filmtiertrainer Christoph Kappel und fragte sofort: "Möchtest Du sie?" Lotte sollte nämlich in gute Hände gegeben werden, sie befand sich in einer Art "Vorruhestand". Innerhalb einer halben Stunde sollte sich Klör entscheiden, was er auch tat - Lotte fuhr zusammen mit ihrer neuen Familie zurück ins heimische Bad Königshofen. Einzige Bedingung war, dass die bildhübsche Hündin bei Bedarf für Film- oder Werbeaufnahmen zur Verfügung gestellt wird.



Im April 2016 klingelte bei Klörs tatsächlich das Telefon: Eine neue Filmproduktion wartete - mit keinem geringeren als Uwe Ochsenknecht in einer der Hauptrollen. "Ich wollte sie gar nicht mehr hergeben", gesteht Klör. Aber versprochen ist versprochen. Schweren Herzens brachte er die Hündin persönlich auf den Hof des Filmtiertrainers. Zu seiner Erleichterung habe er sofort gemerkt, dass Lotte dort "glücklich" war.



Als er Lotte nach sechs Wochen wiedersah, war das eine "Riesenfreude". Was Lotte zwischenzeitlich erlebte, kann das Herrchen dank Filmschnipsel und Drehbuch nur erahnen. Klar ist, Lotte fungiert im Film als eine Art "Bindeglied" zwischen zwei komplett unterschiedlichen Charakteren, dem abgebrannten Lebenskünstler Hans Rückert (Herbert Knaup) und dem pedantischen Frührentner Joachim Schiller (Uwe Ochsenknecht). Beide waren eigentlich alte Rivalen. Weil ihre gemeinsame Ex Isolde aber wegen eines Beinbruchs außer Gefecht gesetzt ist, helfen sie ihr übergangsweise, ihre Tanzschule zu führen.



Jeden Morgen in die Schule

War Lotte früher quasi "hauptberuflich" Schauspielerin, tut sie das heute nur noch nebenher. Im wirklichen Leben geht sie jeden Morgen in die Schule. Wie Simba und Emma auch, so heißen die anderen zertifizierten Schulhunde am Rhön-Gymnasium Bad Neustadt. Schulleiterin Edith Degenhardt hatte das Projekt 2014 angestoßen, zusammen mit den Lehrern Inga Hoffman, Christine Maier-Fürsich, Andreas Maier und Wolfgang Klör.



Starallüren bei Lotte

Dass sie jetzt auch im Fernsehen zu sehen ist, macht Lotte in der Schulgemeinschaft nur noch beliebter. Über die berühmten Schauspieler Ochsenknecht und Knaup hat sich Lotte zwar bislang bei allen ausgeschwiegen, so einige Filmstarallüren musste der Lehrer ihr aber nach dem Dreh wieder abtrainieren. Plötzlich wollte sie beispielsweise immer auf dem Beifahrersitz und zu Hause auf dem Sofa sitzen. Schnell gewöhnte sie sich wieder um.



Am Freitag allerdings wird eine Ausnahme gemacht. Dann darf sie mit Familie Klör gemeinsam "Zwei Sturköpfe im Dreivierteltakt" gucken. Und das sogar auf dem Sofa Am Samstagvormittag, 25. März, verteilt Fernsehstar Lotte dann Pfotenautogramme, ab 10 Uhr, bei der Übertrittsveranstaltung für derzeitige Viertklässer im Rhön-Gymnasium Bad Neustadt.