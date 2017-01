Auch Tiere haben Allergien

Tiere leiden wie Menschen zunehmend unter Allergien. Was Tierbesitzer dagegen tun können, zeigt ein Fachbuch, das im vergangenen Jahr vom Kissinger Labor für klinische Diagnostik, Laboklin, herausgegeben wurde. Mit der Unternehmerin Elisabeth Müller sprachen wir über Forschungsprojekte, Entwicklungstrends des Unternehmens und die Folgen einer Staatsmedaille.



Frage: Was ist so einzigartig an Ihrem Labor für klinische Diagnostik, dass es seit der Gründung vor 28 Jahren stetig wächst?

Elisabeth Müller: Wenn ich wüsste, welche Maßnahmen erfolgreich sind, würde ich die anderen weglassen. Aber so einfach ist das nicht. Ich versuche, den Kollegen draußen ein Kollege zu sein. Ich erkunde ihre Erwartungen und wie wir den Service verbessern können. Außerdem betreiben wir Forschungsarbeit, um unsere wissenschaftliche Neugier zu befriedigen. Damit verdient man zwar nicht immer Geld. Aber schließlich sind wir nicht komplett gewinnorientiert.



Welche Gebiete werden schwerpunktmäßig bearbeitet?

Wir arbeiten auf dem Gebiet der klassischen klinischen Diagnostik für niedergelassene Tierärzte. Unser Kerngebiet dabei ist, Krankheiten zu erkennen oder auszuschließen. Es geht unter anderem um Tumordiagnostik, Blutuntersuchungen, Erreger- und Allergiediagnostik oder auch welche Antibiotika wirken.



Welche Untersuchungen sind am meisten gefragt?

Das waren und sind immer noch Blutuntersuchungen.



Beherrschen Sie als promovierte Tierärztin alle Bereiche?

Sicher nicht. Als ich anfing, habe ich alle Tätigkeiten gekonnt. Mittlerweile gibt es so viel Spezielles, dass ich nicht mehr alle Arbeiten durchführen kann. Das können übrigens auch nicht die hier arbeitenden Tierärzte. Sie sind alle auf bestimmte Gebiete spezialisiert.



Wo haben Sie überall Zweigstellen?

Angefangen habe ich in Österreich. Nächstes Jahr feiern wir dort 20-jähriges Jubiläum. Weitere Labore sind in der Schweiz, in Polen seit zehn Jahren, in der Slowakei, Großbritannien und den Niederlanden.



Wie war der Start in Österreich?

Wir haben in einer Wohnung begonnen, die lag am Radwanderweg an der Donau mit einem schönen Spielplatz daneben. Dort habe ich auch meine ersten Gespräche geführt, denn meine kleine Tochter war oft dabei. Im Laufe der Jahre habe ich immer mehr Räume dazu gemietet, aber jetzt müssen wir wohl umziehen.



Planen Sie die Eröffnung weiterer Zweigstellen?

Ja. Nächstes Jahr eröffnen wir in Spanien.



Auch in China?

Dort habe ich schon ein Büro mit Mitarbeitern.



Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen insgesamt beschäftigt?

Wir sind so um die 350 Leute.



1997 führten Sie den Kurierdienst ein, erst bundesweit, dann in Österreich und Luxemburg. Trug das zur Verbesserung der Auftragslage bei?

Ich musste das machen, weil die Konkurrenz es gemacht hat.



Wie viele ernsthafte Konkurrenten haben Sie?

Es gibt zwei Hauptspieler: einen amerikanischen Konzern und in Europa eine humanmedizinische Kette, die auch veterinärmedizinische Untersuchungen durchführt.



Sie sind seit 2004 mit ihren Kunden, den niedergelassenen Tierärzten, vernetzt. Was bedeutet das für die praktische Arbeit?

In erster Linie Zeitersparnis für die Kollegen. Die Ergebnisse waren nun auch außerhalb der Geschäftszeiten für die Praxen zugänglich. Die Kunden konnten sich die Ergebnisse anschauen, runterladen oder auch an die Tierbesitzer weiterschicken. Danach änderten sich die Praxisprogramme so, dass direkt über diese ein Befundversand möglich wurde. Jahre später haben wir eine internetbezogene App eingeführt, wo der Tierarzt schnell und gezielt die Ergebnisse anschauen kann. Das ist vor allem für Großtierpraktiker sehr interessant, die viel unterwegs sind. Da sind wir Vorreiter gewesen.



Sie sagten, Sie betreiben auch Forschung. Welche Projekte laufen zurzeit?

Wir haben zwei angestellte Doktoranden, die an ihren Promotionen arbeiten. Eine beschäftigt sich mit den Schilddrüsenwerten bei Schildkröten. Und ich muss sagen, wir sind von den Ergebnissen überrascht. Ab Februar haben wir acht Studenten aus Coburg und Würzburg, die ihre Master- oder Bachelorarbeit hier schreiben. Sie verfolgen wissenschaftliche Fragestellungen, wie die Diagnostik verbessert werden kann.



Laboklin gibt auch Publikationen heraus?

Erstmals sind 2016 zwei Fachbücher erschienen: ein zweisprachiger Bienenatlas und ein Buch über Allergene bei Tieren. Die leiden wie die Menschen unter Allergien. Bei Hunden zeigt sich das über die Haut, bei Katzen mehr über die Atemwege. Dazu wollten die Autorinnen den Tierärzten und Tierhaltern Hintergrundinformationen an die Hand geben.



Und der Bienenatlas?

Ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes über Bienenerkrankungen, das Mitarbeiter von Laboklin und dem Institut Hohenneuendorf betreuten. Erstmals wurde das Augenmerk darauf gerichtet, wie erkrankte Bienen aussehen, insbesondere auch welche Veränderungen man mikroskopisch erkennen kann. Das ist wichtig, wo wir immer mehr sehen, welche Bedeutung Bienen für die Menschen haben.



Was bedeuten Ihnen Auszeichnungen wie die jüngst verliehene Staatsmedaille für Verdienste um die bayerische Wirtschaft?

Ich betrachte das als Auszeichnung für den Betrieb. Und damit alle etwas davon haben, habe ich meine Mitarbeiter ins Freilichttheater Schloss Maßbach eingeladen.

Das Gespräch führte

Ursula Lippold